1 ore fa di Elmar Bergonzini

Litigare è normale, anche quando ci si vuole bene. Figuriamoci se di mezzo ci sono pure i soldi e la carriera. Emil Forsberg vuole lasciare il Lipsia, possibilmente già in questa finestra di calciomercato. Perché vuole andare al Milan, che tanto sta investendo e che vuole emergere dalla mediocrità in cui è scivolato in questi anni.

C’è però un problema. Perché Forsberg a febbraio ha rinnovato con il Lipsia fino al 2022, e il club, che l’anno prossimo giocherà in Champions League, non ha né l’intenzione né il bisogno di venderlo. E in società sottolineano con decisione questo aspetto. Affinché sia chiaro al giocatore, al suo procuratore e anche al Milan.

Il sogno di Forsberg quindi rischia seriamente di restare tale. Perché il Lipsia vuole crescere, e farlo cedendo ai primi (mezzi) ricatti sarebbe particolarmente difficile. Per questo il suo procuratore, Hasan Cetinkaya, è andato allo scontro frontale con la società tedesca.

Calciomercato Milan, Forsberg vuole i rossoneri

Il Milan in questa vicenda c’entra solo marginalmente. Perché i rossoneri hanno fatto davvero poco. È Forsberg che vuole vestirsi di rossonero, e vedendo il club così attivo sul calciomercato, vorrebbe chiudere in fretta per non perdere il treno. Il Lipsia però ha reso Emil, che ha chiuso il campionato con 22 assist, migliore di sempre in Bundesliga, il più ricco della rosa, rinnovandogli il contratto a febbraio e garantendogli 3,5 milioni (lordi) all’anno. E proprio ora che sta in Champions League non vuole ridimensionarsi. L’amministratore delegato del Lipsia Oliver Mintzlaff ha mandato un messaggio chiaro a Forsberg e al suo agente:

Se il procuratore di Forsberg ha dimenticato la durata del contratto che il giocatore ha con noi, sarà mia premura mandargli in fretta una copia del documento.

Hasan Cetinkaya non l’ha presa bene, anche perché sa che il suo assistito vuole andare al Milan e ha quindi risposto in maniera altrettanto dura.

Mai vista un’arroganza così. So benissimo quando scade il contratto, ma so anche quanto Forsberg ha fatto per il Lipsia che secondo me gli deve riconoscenza. Sta di fatto che Emil ha intenzione di fare un ulteriore passo avanti nella propria carriera.

La discussione è dura. Ma è normale in periodo di calciomercato. Anche fra chi, in teoria, dovrebbe amarsi.