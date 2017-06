Contatto fra il tecnico e il giocatore: oltre a molti minuti in campo, Zizou gli avrebbe promesso un ruolo da giocatore immagine. La BBC non è più irrinunciabile?

Kylian Mbappé ha solo 18 anni ma è tutto tranne che uno sprovveduto. Nell'ultima stagione al Monaco ha giocato 44 partite segnando 26 gol e distribuendo 14 assist, ha tenuto la media di un gol realizzato ogni 101 minuti, con la punta di uno ogni 89 minuti in Champions League.

Numeri straordinari per chiunque, pazzeschi per un diciottenne. Numeri, per dire, che l'hanno portato direttamente dalla Nazionale Under 19 ai galletti di Deschamps, saltando a piè pari tutti i gradini intermedi. Non per niente è già uno dei pezzi più pregiati del calciomercato e su di lui ci sono da tempo tutti i migliori club del continente, dalla Liga - col Real Madrid di Zidane in prima fila - alla Premier League.

Ma Kylian non è uno che va di fretta, ha la consapevolezza del proprio talento, sa che non sfuggirà al destino dei migliori. Sembra conoscere le regole di un mondo che se non sei forte dentro può stritolarti: vuole crescere e per crescere sa che deve giocare. Poco più di un mese fa, a chi gli parlava di Real Madrid, aveva risposto:

Il Real è un sogno per tutti i calciatori, ma nel mio caso è presto per parlarne, io ho bisogno di giocare.

Chi sembra andare di fretta, invece, è proprio il Real Madrid che il talento di Mbappé non vuole lasciarselo scappare. Zidane e Florentino non vogliono correre il rischio di farsi infilare dal Paris Saint-Germain o da qualche club inglese e, visti gli scricchiolii che sembrano colpire la BBC, hanno deciso di giocare d'anticipo.

Secondo l'Equipe di oggi, infatti, il tecnico francese avrebbe parlato col ragazzo cercando di convincerlo a trasferirsi al Real Madrid già in questo calciomercato. Circostanziato e persuasivo, a quanto pare Zidane si è spinto a fare due promesse importanti a Mbappé. Con la prima lo ha tranquillizzato su quello che per Kylian è il nervo scoperto, garantendogli che avrà molto spazio in campo, mentre con la seconda gli ha prospettato un futuro molto prossimo da uomo squadra, stella del calcio mondiale con la maglia del Real.

I problemi della BBC

Gli anni passano e la BBC appare sempre meno irrinunciabile. Se paradossalmente Karim Benzema, il più discusso del trio delle meraviglie, sembra essere quello con più garanzie di rimanere, Cristiano Ronaldo si è messo in discussione da solo dopo la denuncia per frode fiscale: il club farà di tutto per trattenerlo, ma se non ci fosse nulla da fare Florentino saprà come capitalizzare al meglio l'eventuale cessione. Gareth Bale è stato l'investimento più importante della storia del Real, ma i suoi frequenti infortuni lasciano molti punti interrogativi e se il Manchester United userà gli argomenti giusti potrebbe anche tornare Oltremanica.

Del resto Zidane non parla a caso e anche a Valdebebas risuona la profezia che mesi fa fece Griezmann a proposito della Nazionale francese: