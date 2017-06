Il pressing dei Blues sembra aver convinto anche il giocatore, manca solo l'ok definitivo del club francese per concludere la trattativa: affare da quasi 40 milioni di euro.

25 minuti fa di Andrea Pettinello

Dopo tanta attesa, finalmente anche Antonio Conte avrà il suo primo rinforzo. Il Chelsea è infatti a un passo dall'acquisto di Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese autore di una splendida stagione con il Monaco, semifinalista dell'ultima Champions League. Secondo i media britannici il giocatore sarà pagato 35,2 milioni di sterline (esclusi gli eventuali bonus), circa 40 milioni di euro.

Dal suo trasferimento al Monaco dal Rennes nel 2014, Bakayoko è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni e alla sua crescita, diventando un giocatore di vitale importanza nell'undici titolare dei monegaschi. Un acquisto intelligente da parte di Conte e del suo staff, che affiancando Bakayoko a N'Golo Kanté potranno contare davanti alla difesa su due giocatori di qualità ma soprattutto quantità, quasi impossibili da superare nell'uno contro uno.

Il loro impiego sarà una delle basi sulle quali il manager italiano vorrà ricostruire il suo Chelsea per difendere il titolo di campione d'Inghilterra.

Calciomercato Chelsea, l'ex Wilkins sconsiglia Bakayoko

Sono stato sorpreso di sapere che Conte voleva acquistare Bakayoko. Secondo me è una mossa che non ha alcun senso. Ha a disposizione Chalobah, un ragazzo di 22 anni che ha già dimostrato le sue grandi qualità e che merita almeno una possibilità. Lo abbiamo visto tutti all'opera, è tra i migliori della sua età. Spendere così tanti soldi per un giocatore quasi uguale non lo trovo giusto.

Sono queste le parole con le quali Ray Wilkins, ex giocatore ed ex assistente allenatore del Chelsea ha commentato la notizia dell'approdo di Bakayoko a Stamford Bridge. Secondo lui i Blues potrebbero risparmiare tutti quei soldi e concedere a Chalobah, giovane classe 1994 cresciuto nell'Academy, la possibilità di crescere e imporsi.

Dopo i prestiti che lo hanno visto viaggiare su e giù per l'Inghilterra, da Watford a Reading, passando per Nottingham, Burnley e Middlesbrough, nella stagione 2015-2016 il centrocampista inglese si è trasferito anche al Napoli, non riuscendo però a convincere Maurizio Sarri.

Solo 5 le presenze per lui con i partenopei, che lo hanno quindi rispedito al mittente. La scorsa stagione Chalobah ha avuto l'opportunità di scendere in campo 15 volte, ma Conte non sembra essersi convinto delle sue qualità. La sua promozione non sarà tra gli "acquisti" di calciomercato del Chelsea.