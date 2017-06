Lionel Messi apre incredibilmente a una prossima cessione in Cina, poi precisa che il suo sogno resta quello di chiudere la carriera con il Barcellona.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Quando si è abituati a sorprendere, lo si vuole fare in ogni modo possibile, anche a parole. Lionel Messi è uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Senza entrare nel merito della discussione su chi sia meglio fra lui e Cristiano Ronaldo o fra lui e Maradona, è comunque uno dei più grandi di sempre. Chiunque vorrebbe vederlo con la maglia della propria squadra del cuore. Ma l’operazione di calciomercato sarebbe troppo esosa per qualsiasi club al mondo.

Ma Messi in questi anni di carriera è riuscito comunque a emozionare tutti. A suon di giocate, di dribbling, di gol. Negli ultimi mesi il suo rapporto con il Barcellona ha leggermente scricchiolato. E i vari rumors hanno riportato anche notizie che lo riguardavano. Ora però è l’argentino stesso a prendere parola.

E lo fa lasciando tutti a bocca aperta, come quando ha la palla tra i piedi. In una delle prossime finestre di calciomercato, Messi potrebbe effettivamente lasciare il Barcellona, ma per andare dove? Il Real Madrid è escluso (vero Leo?), perfino per Bayern Monaco e Juventus potrebbe avere un prezzo troppo alto. Restano Psg, Manchester United e Manchester City.

Calciomercato Barcellona, Messi apre alla Cina

Ci sono però anche altre squadre in grado di prendere Messi. Sono quelle cinesi. Perché loro sul calciomercato potrebbero spendere qualsiasi cifra, anche dopo la nuova sovrattassa introdotta dalla Federazione. Nulla per loro è impossibile, nemmeno strappare uno dei più forti di sempre al Barcellona e portarlo nel loro calcio, oggettivamente meno affascinante di altri ma molto, molto più ricco.

In un'intervista rilasciata a ESPN Cina, è stato proprio Messi ad ammettere che forse, un giorno, potrebbe anche lasciare il Barcellona per provare l’avventura in Asia.

Non posso dire che andare in Cina sia impossibile, nessuno può dire che ci sia qualcosa di impossibile nel calcio di oggi, ma non mi è mai passato per la mente. Terminare la mia carriera al Barcellona è quello che ho sempre voluto e quello che sogno. Penso solo a questo club e a vincere il maggior numero possibile di titoli la prossima stagione.

Solo un'ipotesi, nulla di più. Anche perché quando si è abituati a sorprendere, lo si vuole fare in ogni modo possibile, anche a parole.