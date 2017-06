C'è una norma del regolamento della Premier League tesa a calmierare gli aumenti di ingaggi da una stagione all'altra, e che potrebbe inguaiare i Gunners.

0 condivisioni 5 stelle

18 minuti fa di Alberto Casella

La prima scelta di calciomercato l'Arsenal l'ha presa nelle settimane scorse: Arsene Wenger sarà ancora il manager dei Gunners anche nella prossima stagione. A nulla sono valse le contestazioni inscenate nelle forme più colorite e diverse, a volte quasi oltre i limiti, da ampie frange di tifosi: il popolo del Wenger-out ha perso.

Il francese si appresta, dunque, a guidare la squadra per la 22sima stagione consecutiva, caso più unico che raro per un manager di un club che parte sempre con ambizioni importanti, ma che con Wenger in panchina - a parte le coppe nazionali - ha vinto solo tre volte la Premier League in 21 anni, l'ultima addirittura nel 2004. E di trofei internazionali manco l'ombra.

Confermata la panchina, comunque, non sono poche le decisioni sulla rosa che il club dovrà prendere nel breve periodo e non tutte potranno essere indolori, soprattutto nel caso dei due giocatori di punta, Alexis Sanchez e Mesut Özil. Scelte complicate anche dalla mancata qualificazione, per la prima volta dopo 20 anni, alla prossima Champions League.

Calciomercato Arsenal: la norma che complica i rinnovi di Sanchez e Özil

Ma non ci sono solo la minore visibilità e i mancati incassi della massima coppa europea a complicare i piani di calciomercato dell'Arsenal. Sanchez e Özil hanno ancora un anno di contratto e all'Arsenal servirebbe una serrata trattativa per ingolosirli al rinnovo e non rischiare di perderli fra 12 mesi a costo zero. I soldi e la volontà al club non mancano, ma c'è un ostacolo non da poco rappresentato da una norma del regolamento della Premier League che, seguendo le linee guida del profitto e della sostenibilità, impone alle società di non superare i 7 milioni di sterline annui alla voce aumenti salariali.

Le ganasce alle ruote

Una norma che ovviamente non si applica ai club in grado di aumentare i propri profitti, ma la mancata qualificazione alla Champions ha praticamente messo le ganasce alle ruote dei Gunners.

Attualmente Sanchez è impegnato col Cile in Confederations Cup

Secondo la stampa inglese, per trattenere Sanchez e Özil l'Arsenal dovrebbe sborsare circa 15 milioni di sterline in più all'anno, oltre il doppio di quanto previsto dal regolamento. Da parte sua Wenger non ha dubbi:

Sia Sanchez che Özil resteranno qua. Anzi, speriamo che prolunghino il contratto. Non avremmo comunque problemi a perderli a zero fra un anno.

Özil e Wenger, ancora insieme?

Difficile salvare capra e cavoli

Un gatto che si morde la coda, insomma: se prolungano si sfora, se non prolungano potranno andarsene a costo zero. Più ragionevole che il club decida di vendere almeno uno dei due, col Bayern in pole position per Sanchez. Altrimenti sarà gioco forza fare legna diversamente: Bellerin è seguito dal Barcellona, Oxlade-Chamberlain da Liverpool, Chelsea e Manchester City, mentre Giroud è nei radar di Marsiglia, West Ham e Napoli. Difficile salvare capra e cavoli: se a parole Wenger non molla, toccherà al club trovare una soluzione.