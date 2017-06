Fotografato mentre faceva jogging in vacanza in Florida, Mario è finalmente apparso in forma perfetta. Per il ritiro sarà a disposizione del Borussia Dortmund.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Ci siamo. Il grande giorno è arrivato. Mario Gotze è guarito, la malattia è stata sconfitta. Basta una foto per notarlo, basta una foto per capirlo. Ora, dopo anni di alti e bassi dovuti proprio alla malattia che covava, può tornare a mostrare tutto il suo talento. Risultando un vero rinforzo per il Borussia Dortmund che l’anno scorso non ha mai potuto puntare su di lui.

A febbraio la notizia che ha sconvolto e sorpreso tutti: a causa di un disturbo del metabolismo energetico Gotze ha dovuto interrompere qualsiasi attività sportiva a tempo indeterminato. Il Borussia Dortmund inizialmente non aveva comunicato i tempi di recupero proprio perché si temeva potessero essere ben più lunghi. Addirittura c’era la possibilità che Mario non potesse più tornare a fare sport.

Di giorno in giorno però l’allarme è rientrato. Gotze ha cominciato fin da subito a rispondere in maniera positiva alle cure. Due mesi fa ha ricominciato a fare un po’ di sport, dopo un lungo periodo di riposo assoluto. Tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni per il ritiro estivo, anche se probabilmente eviterà di partecipare alla tournée che il Borussia Dortmund farà in Asia.

La malattia, che colpisce gli arti inferiori e coinvolge la creatin-chinasi, un enzima il cui compito è quello di liberare nel corpo energia chimica, impediva a Gotze di bruciare i grassi. Un problema serio per un atleta. Mario ingrassava pur allenandosi con professionalità, il che lo metteva in difficoltà: sul campo tutti i suoi numeri erano in calo. Più lento, meno reattivo, correva meno. Una foto, pubblicata dalla Bild, che lo ritrae intento a fare jogging ha però tolto ogni dubbio: il talento del Borussia Dortmund è dimagrito. È anzi in forma smagliante. Ed è pronto a tornare.

Mario Gotze fa jogging in Florida

In Florida, dove è in vacanza, Mario si sta anche allenando col pallone. Il suo obiettivo, ormai raggiunto ma non ancora ufficializzato, è quello di essere a disposizione del Borussia Dortmund e del nuovo tecnico Bosz per il ritiro del 7 luglio. Il direttore sportivo Zorc si è detto fiducioso:

Siamo contenti che la terapia abbia avuto un effetto così positivo su Mario. Siamo contenti che presto tornerà a giocare.

Ci siamo. Il grande giorno è arrivato. E ora può dimostrare che il calo delle ultime stagioni era dovuto solo alla malattia.