Al Camp Nou si giocava la semifinale di ritorno della Champions League, quella scena catturò l'attenzione di tutti e oggi, a distanza di 7 anni, emergono nuovi retroscena.

2 ore fa

Zlatan Ibrahimovic, Pep Guardiola, José Mourinho e quel curioso siparietto al Camp Nou. È una di quelle scene che difficilmente un appassionato di calcio può dimenticare. Momenti che rompono gli schemi, vanno fuori dall'ordinario. E proprio per questo colpiscono, restano impressi nella memoria.

A maggior ragione, poi, se trascinano con sé un alone di mistero che si protrae per anni, riempiendo chiunque di una sola domanda: "Che cosa gli avrà detto?".

Certo, non siamo sullo stesso livello del leggendario scambio di battute tra Materazzi e Zidane, su quello sono stati scritti addirittura dei libri. Ma anche quello che successe il 28 aprile 2010 ha permesso a molti di volare con la fantasia e immaginare potenziali dialoghi.

Guardiola, Ibrahimovic, Mourinho e il siparietto al Camp Nou

Si gioca la semifinale di ritorno di Champions League, Mourinho è l'allenatore dell'Inter che nella sfida d'andata, a San Siro, ha battuto 3-1 il Barcellona. Nel club catalano allenato da Pep Guardiola gioca Zlatan Ibrahimovic, andato via dai nerazzurri proprio l'anno prima per cercare di vincere qualcosa a livello internazionale. Al 28' viene espulso Thiago Motta per l'Inter, un doppio cartellino giallo che fa molto discutere anche per via di quell'occhiata lanciata di nascosto da Busquets all'arbitro, mentre è intento a rantolare sul campo in preda a presunti dolori lancinanti dopo il contatto con lo stesso italo-brasiliano.

L'inerzia della gara va quindi chiaramente dalla parte del Barcellona e quando Ibrahimovic si avvicina alla panchina per dissetarsi, Guardiola ne approfitta per avvicinarsi a lui e dargli delle indicazioni. Ed è proprio in quel momento che arriva il colpo di genio, la mossa fuori dagli schemi di Mourinho, per provare a riprendersi un minimo vantaggio a livello psicologico.

La celebre "sbirciatina" di Sergio Busquets

Il tecnico portoghese si avvicina ai due, appoggia una mano sulla spalla del collega e sussurra qualcosa, prima di accarezzarlo diabolicamente e andarsene via. Pep lo guarda solo con la coda dell'occhio, Ibra incrocia il suo sguardo per una frazione di secondo. Entrambi fanno finta di niente.

Ecco cosa ha detto il tecnico portoghese

Ma cosa avrà detto? A questa domanda non è stata data subito risposta, alimentando così la leggenda. E a distanza di qualche anno ha dato una spiegazione in parte lo stesso Mourinho:

Dopo l’espulsione di Thiago Motta, il Barcellona esultò come se avesse segnato: pensavano che fosse fatta. Allora mi sono avvicinato a Pep mentre parlava con Ibra e gli ho detto: "Tu credi che sia fatta ma è tutt’altro che fatta". Forse l’ho fatto per motivarmi, per far capire loro che le cose non sarebbero andate come pensavano.

E oggi, a distanza di 7 anni, sull'argomento torna anche Javier Zanetti, il capitano di quell'Inter eroica che in 10 per un'ora di gioco riesce a uscire dal Camp Nou subendo un solo gol, di Piqué a tempo scaduto, con una prova difensiva d'altri tempi:

Mourinho era tranquillissimo, ricordo ancora la scenetta con Guardiola, dove gli disse che avremmo passato noi il turno. In quella gara uscì lo spirito di squadra.

E probabilmente se quello spirito è uscito, portando l'Inter di nuovo in finale di Champions League e successivamente facendole conquistare il Triplete, gran parte del merito è anche per quell'episodio lì. Una mossa, quella di Mourinho, che ha rotto gli schemi. E che a livello psicologico, in un modo o nell'altro, ha riportato l'inerzia della gara in favore dei nerazzurri.