Ci siamo. Marvin Vettori è pronto a tornare in gabbia nella notte fra domenica e lunedì. Il suo avversario sarà il brasiliano Vitor Miranda.

25 minuti fa di Giovanni Bongiorno

Finalmente ci siamo. Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 giugno, Marvin Vettori (11-3) tornerà in gabbia. Il match sarà trasmesso integralmente da FOX Sports alle ore 1:00 sul canale 204 di Sky. Il teatro è quello di UFC Fight Night 112.

Il suo avversario sarà Vitor Miranda (12-5), kickboxer professionista, ottimo striker e avversario duro. È il terzo brasiliano che Marvin affronta in UFC, il secondo che taglia molto peso essendo, de facto, un massimo.

Marvin ha dimostrato di soffrire un po' gli avversari più grandi di lui fisicamente, ma come rivelava in un'intervista tempo addietro, ha imparato dai propri errori e ha capito dove migliorare.

Marvin Vettori fronteggia Antonio Carlos jr.

UFC FN 112, il ritorno di Vettori

Vitor Miranda è principalmente uno striker. Nonostante la stazza imponente, è veloce e fluido, mescola bene i colpi ed ha grande velocità nei calci. Riesce ad accorciare la distanza abbastanza facilmente, ma ha dimostrato di soffrire molto i fighter con un buon grappling, come ad esempio Carlos jr. e Chris Camozzi. La chiave della vittoria per Marvin dovrebbe trovarsi proprio lì: costringere Miranda a parete, lavorarlo e sfiancarlo, per poi portarlo a terra e tentare la finalizzazione tramite sottomissione o tramite il suo furioso ground and pound.

25th of June: Superman is coming to kick Lex Luthor's ass! #TheItalianDream #ufc #oklahoma A post shared by Marvin Vettori (@marvinvettori) on Jun 7, 2017 at 11:45pm PDT

Marvin si sta allenando intensamente per fronteggiare uno striker non ortodosso e parecchio pericoloso quale è Miranda; il valore del nostro è probabilmente superiore a quello del brasiliano, ma Marvin non deve sottovalutare l'abilità del suo avversario nello stand-up. Non saranno permesse leggerezze. La mancanza di esperienza ha impedito a Marvin di portare a casa il match contro Antonio Carlos jr., dopo un esordio travolgente contro Alberto Uda. Adesso non ci sarà più spazio per i passi falsi. Delle cinque sconfitte in carriera per Miranda, quattro sono arrivate per decisione, una per sottomissione tramite pugni, risalente ormai a sette anni fa. In UFC ha un record di 3-2, quindi non vorrà cedere sicuramente il passo e rischiare il licenziamento.

Miranda riesce ad ingannare i propri avversari abbassandosi lateralmente, come se dovesse colpire con un gancio al corpo, solo per riservare poi degli headkick davvero velenosi che spesso risolvono l'incontro. È dotato di grande fisicità e atletismo, nonostante i 38 anni. Il suo repertorio è pregno di colpi risolutori; riesce inoltre benissimo a mescolare colpi alla testa e alla figura. Marvin ha dimostrato di avere una difesa molto solida nello stand-up, quindi se perfettamente concentrato l'atleta di Mezzocorona saprà sicuramente affrontare i pericoli e le insidie che gli riserverà il brasiliano.

Miranda, come detto, è molto più grande di Marvin: la carta d'identità dice 38 anni per lui. Ben quindici in più rispetto al nostro portabandiera, molto più fresco. Non è solo con la freschezza però che si vincono i match. "Lex Luthor" ha dimostrato più e più volte, oltre alla ormai rinomata solidità, buona esperienza e intelligenza. Nonostante sia stato insignito della cintura marrone nel Brazilian Jiu-Jitsu, è probabilmente proprio il lavoro a terra la parte più trascurata dal brasiliano. Lì abbiamo visto Marvin sottomettere anche rinomate cinture nere, quindi probabilmente sarà quella la comfort zone di Vettori, il terreno in cui il nostro Italian Dream tenterà di avventurarsi.

Camp is wrapped up! Lets go scrap @kings_mma @macarraomafra #killorbekilled #unstoppable A post shared by Marvin Vettori (@marvinvettori) on Jun 18, 2017 at 12:11pm PDT

La Kings MMA e il suo headcoach Rafael Cordeiro si stanno prendendo cura di Marvin e, come rivelato da lui stesso, gli stanno dando tutta l'attenzione necessaria. Lo striking di Vettori è molto migliorato e il nostro rappresentante è pronto e preparato per scambiare con Miranda. L'eccesso di fiducia però non deve tradire Marvin: conosciamo tutti le sue abilità nel ground game e sappiamo che di sicuro le sue armi migliori sono lì. Nonostante ciò, "The Italian Dream" vanta due vittorie in carriera per KO e TKO, è preparato e sa quando deve far fede sul suo striking. Inoltre, tante volte, prima di finalizzare il proprio avversario, il nostro si impone grazie alla grande forza fisica e all'esplosività che ha nei colpi.

L'appuntamento con Marvin Vettori su FOX Sports

Il momento della verità è quasi giunto, l'appuntamento è per la notte fra il 25 e il 26 giugno, all'1:00. Come al solito su FOX Sports, canale 204 di Sky.