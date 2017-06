Gli Spurs hanno chiesto di restringere il campo dello stadio per conformarlo agli standard di White Hart Lane. La risposta è chiara: rimane così.

8 ore fa di Andrea Pettinello

Il Tottenham e Wembley, un binomio destinato a far parlare di sé. Dal prossimo agosto e fino alla conclusione della stagione 2017/2018, gli Spurs giocheranno le proprie gare casalinghe nello stadio nazionale, in attesa che vengano completati i lavori per il nuovo White Hart Lane. Il progetto di crescita del club procede spedito e il secondo posto della scorsa stagione non può che essere una conferma.

Pochettino però, ricorda bene i disagi causati proprio da Wembley nel corso dell'ultima annata e, con l'aiuto della società, ha tentato in tutti i modi di limitare i danni in vista dei prossimi 12 mesi. La Premier League però non è sembrata altrettanto disponibile a parlarne, rifiutando fermamente qualsiasi tipo di richiesta pervenutagli dal club del nord di Londra.

Inizialmente l'idea del Tottenham infatti era quella di ridurre le dimensioni del campo di Wembley per farlo assomigliare quanto più possibile a White Hart Lane. Lo scorso campionato Harry Kane e compagni hanno vinto 17 delle 19 partite giocate tra le mura amiche, ma soprattutto non hanno mai conosciuto la parola sconfitta. Un ruolino di marcia importante, che ha permesso agli Spurs di piazzarsi alle spalle della capolista Chelsea e strappare l'ennesimo pass per la prossima Champions League.

Tottenham, Wembley è un incubo

Solo 1 vittoria in 5 partite disputate. È questo il dato inquietante fatto registrare dal Tottenham nelle partite giocate a Wembley la scorsa stagione. Pochettino conosce bene i vantaggi che possono derivare da un buon rendimento casalingo, anche e soprattutto in vista della cavalcata europea, che gli Spurs non possono più permettersi di sbagliare. Lo scorso anno due sconfitte sulle tre partite giocate in casa nel girone di Champions League e un pareggio (culminato poi con l'eliminazione definitiva) contro il Gent nei sedicesimi di Europa League.

In merito alla questione del ridimensionamento del campo però, la Premier League ha fatto sapere che non verranno effettuate modifiche, in quanto il terreno di gioco è già stato adattato agli standard. L'idea del Tottenham era quella di ridurre la larghezza, visto che dai 100x67 metri di White Hart Lane, passeranno ai 100x69 di Wembley. Un cambio minimo ma che potrebbe fare una grande differenza.

La Premier League ha standardizzato la grandezza dei campi a 100x68, per questo il Tottenham è fiducioso di poter ridurre di almeno un metro la larghezza totale, sebbene non sarà comunque uguale a quella di White Hart Lane. Per Pochettino e i suoi ragazzi si prospetta una stagione lunga e ricca di ostacoli, sempre che Wembley, per una volta, non venga in loro aiuto.