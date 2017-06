A soli 31 anni Domenico Tedesco è alla prima esperienza in Bundesliga: allenerà lo Schalke che l'anno scorso non è riuscito a qualificarsi per le coppe europee.

9 minuti fa di Elmar Bergonzini

Avventura cominciata. Da ieri ufficialmente, ma Domenico Tedesco è a Gelsenkirchen già da una settimana per conoscere di persona tutti i collaboratori dello Schalke. Lui sarà l’allenatore della prima squadra ma ha sottolineato più volte durante la conferenza stampa, che solo col gioco di squadra si può vincere.

Domenico Tedesco ha una storia particolare. Nato a Rossano, a pochi chilometri da Cosenza, a due anni si trasferisce con i genitori in Germania. Lì prova la carriera da calciatore, ma non riuscirà mai a raggiungere il professionismo. Decide quindi di diventare allenatore e ottiene ottimi risultati, specie alla guida delle varie squadre del settore giovanile dell’Hoffenheim.

A marzo si siede sulla panchina dell’Aue, ultimo in classifica in Serie B, e riesce a ottenere un’insperata salvezza. Si fa quindi notare dai dirigenti dello Schalke che, delusi dall’ultima umiliante stagione nella quale la squadra non è riuscita nemmeno a qualificarsi per le competizioni europee, decidono di licenziare Weinzierl e di contattare Tedesco. Che ovviamente accetta con entusiasmo.

Il 31enne ieri si è presentato in conferenza stampa, tenendoci a mandare un ringraziamento all’Aue, che lo ha lanciato nel calcio professionistico e che gli ha dato la possibilità di arrivare fino allo Schalke:

Voglio ringraziare però l’Aue perché se oggi sono allo Schalke è perché loro mi hanno dato l’opportunità di allenare in Serie B. Devo ringraziare anche i giocatori, che hanno creduto nella salvezza. Non è stato un one-man-show lì, e non lo sarà qui.

Tedesco ha poi voluto sottolineare l’importanza di far gruppo. Non soltanto all’interno dello spogliatoio, ma all’interno del club:

Sono qui da una settimana e il mio primo compito era quello di conoscere i vari collaboratori. Ho avuto un’ottima sensazione da loro perché erano tutti molto sorridenti. Per me lo Schalke è un club speciale, con tanti tifosi. Voglio dare tutto per questo club. Non comincio un progetto nel quale non credo, quindi sono convinto di poter fare bene qua.

Ma che nessuno gli parli di futuro. La carriera di Tedesco dimostra che le occasioni si creano lavorando sodo, di giorno in giorno, e concentrandosi sul presente. Per questo Domenico non ha intenzione di fare voli pindarici:

Un anno fa ero ancora allenatore delle giovanili a Hoffenheim. Non ho un piano di carriera, vivo tutto giorno per giorno, e sono molto contento dell’evoluzione che ha avuto la mia vita professionale.

La curva dello Schalke

Il primo problema che dovrà affrontare e risolvere è relativo a Konoplyanka. L’ucraino ha attaccato pubblicamente Weinzierl, predecessore di Tedesco, definendolo un codardo. Atteggiamento che al club non è piaciuto affatto:

Ci ho parlato, l’ho incontrato a colazione. Eravamo d’accordo sul fatto che le sue parole su Weinzierl non siano ammissibili. Ma da oggi per me si riparte da zero.

Avventura cominciata. Tedesco dovrà riportare lo Schalke ai vertici del calcio tedesco. E non è un gioco di parole…