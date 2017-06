La vicenda di Baldini alla Carrarese è solo l'ultimo episodio di sacrifici economici nel mondo del calcio: a partire da Redondo e Tommasi, quanti esempi.

Anche le note stonate possono produrre in realtà un suono armonioso. È tutta una questione di prospettiva: dipende da cosa canta il resto del coro. In quello del calcio, l'ultima nota stonata si chiama Silvio Baldini: pur di tornare ad allenare la Carrarese, la sua Carrarese, non percepirà neppure un centesimo. Una decisione lontana anni luce dal copione generale, simboleggiato dall'immagine di quei dollari lanciati nell'area piccola del giocatore più discusso del momento.

Eppure, la scelta dell'allenatore toscano non è un caso isolato nella storia, più o meno recente, del calcio nostrano. Assomiglia più a una cometa di Halley: anche se raramente, ogni tanto una notizia del genere attraversa l'orbita del pianeta Pallone.

Dall'auto-sospensione di Redondo al minimo sindacale di Tommasi, gli esempi virtuosi non mancano. Non solo paperoni sempre più esigenti, che dominano la vulgata corrente: esistono anche calciatori (e non solo) che hanno rinunciato interamente o in parte al proprio stipendio. Per coronare il proprio sogno o magari per venire incontro alla società in difficoltà economiche. Piccoli o grandi sacrifici, piccoli e grandi gesti di umiltà e riconoscenza.

Redondo e Tommasi: calciatori simbolo della rinuncia allo stipendio

Quasi in maniera inconscia, spontanea, sono due i nomi di calciatori che si sono fatti strada per primi: Fernando Redondo e Damiano Tommasi. Il Milan sborsò 35 miliardi delle vecchie lire per portare il raffinato regista argentino in rossonero. Uno dei campioni d'Europa con il Real Madrid alla corte di Berlusconi: le premesse già bastavano per ingolosire i tifosi.

Fernando Redondo è uno dei calciatori più famosi ad aver rinunciato al proprio stipendio

L'acquolina però s'inaridì immediatamente: ginocchio ko già nel pre-campionato e inizio di un calvario che accompagnerà il forte mediano per i successivi quattro anni. Pur scendendo in campo appena 26 volte, Redondo è riuscito comunque a lasciare un segno indelebile. In che modo? Rinunciando al suo lauto ingaggio (circa 8 miliardi di lire a stagione) fino a che non sarebbe rientrato in campo. In piccolo, tredici anni più tardi, una leggenda milanista avrebbe emulato El Principe: nel settembre 2013, Ricardo Kaká comunicherà alla dirigenza di non voler percepire lo stipendio (di circa un mese) durante la sua assenza per problemi fisici.

Chi invece optò per una scelta tecnicamente all'opposta rispetto a quella di Redondo, ma altrettanto eclatante, fu Damiano Tommasi. Lontano dai campi per 15 mesi: tanto durò il lungo stop dell'allora centrocampista della Roma, dopo il gravissimo infortunio al ginocchio.

Damiano Tommasi festeggia il suo primo gol (contro la Fiorentina) dopo lo stop di 15 mesi

Proprio al termine di questo incubo, l'attuale presidente dell'Assocalciatori si presentò ai piani alti di Trigoria con una richiesta: firmare un nuovo contratto al minimo sindacale a 1.470 euro al mese. Una busta paga normale per tanti lavoratori, non certo per un calciatore di Serie A e con un pedigree azzurro niente male. I tifosi giallorossi in particolare ricorderanno il momento in cui premiato il sacrificio di "Anima Candida": un gol alla Fiorentina il 27 novembre 2005, seguita nel gennaio successivo dalla rete in Coppa Italia contro la Juventus.

Così lontani, così vicini: Lucarelli e Di Canio

Il biennio 2003-04 vede protagonisti due calciatori per molti versi agli antipodi. La scelta presa da entrambi li vide però viaggiare sullo stesso binario: la voglia di vestire la maglia della propria città, della propria squadra del cuore. Risale al 2003 la decisione di Cristiano Lucarelli di indossare finalmente la casacca del Livorno. Ne nascerà la biografia, scritta a quattro mani con il suo procuratore Carlo Pallavicino, "Tenetevi il miliardo": la somma in lire, cioè, a cui l'ex bomber amaranto aveva rinunciato salutando il Torino e tornando a casa.

Cristiano Lucarelli scrisse, insieme al suo procuratore, "Tenetevi il miliardo"

L'estate successiva, sarà Paolo Di Canio a compiere un percorso molto simile: tifoso biancoceleste fin dalla nascita, aveva lasciato la Lazio nel lontano 1990. Troppi quattordici anni di lontananza, nel 2004 si presentò l'occasione per tornare: dal milione che gli garantivano gli inglesi del Charlton, l'ex attaccante firmò con il neo presidente Lotito un biennale da 250 mila euro a stagione. Entrambe le esperienze avranno durata più o meno breve: Lucarelli accetterà nel 2007 la ricca offerta dello Shakhtar Donetsk (per fare di nuovo tappa in Toscana nel 2009), Di Canio chiuderà la sua seconda avventura laziale al termine del contratto. Rimarranno però due casi esemplari, che hanno segnato la storia dei primi anni Duemila.

Paolo Di Canio tornò alla Lazio nel 2004 dopo 14 anni di assenza

Calhanoglu alla Redondo, Allegretti dalla Lega Pro... alla Terza Categoria

La terra promessa di Carlos Tevez si chiamava invece Boca Juniors: per riabbracciare i tifosi di un tempo, l'Apache disse addio ai 5 milioni d'ingaggio che percepiva nella Juventus vice-campione d'Europa. Per l'ex numero 10 bianconero, subito doblete: successo in campionato e bis in coppa nazionale. Alle lusinghe provenienti dalla Cina, però, Carlitos non ha saputo resistere: ora è lui il giocatore più pagato al mondo.

Non è al numero uno nella classifica dei più remunerati, ma Michael Bradley non può certo lamentarsi: il Toronto lo convinse a lasciare la Roma con un'offerta da 5,7 milioni di euro all'anno. Eppure anche l'ex centrocampista della Roma trova spazio in questa carrellata di sorprendenti rinunce. Riducendosi cioè lo stipendio di un milione, pur di consentire al proprio club di acquistare Jozy Altidore:

Non ci ho pensato nemmeno un secondo, l'importante era fare in modo che quest'operazione andasse in porto.

Più o meno quello che propose Francesco Totti ad Adrian Mutu, nell'estate del 2008. Un aneddoto ricordato dallo stesso attaccante romeno per celebrare l'ultima partita del capitano giallorosso:

Vi ricordate l’estate quando dovevo andare a giocare nella Roma, sì? Uno di quei giorni (ero in ritiro con la Fiorentina) mi chiamò Francesco e mi disse: "Adri, io rinuncio a un milione e lo do alla Fiorentina solo per fare coppia con te in attacco qui, nella Roma. Vuoi venire?

Per portare Mutu alla Roma nel 2008, Totti gli disse di essere pronto a rinunciare a un milione

In tempi recentissimi, ci ha pensato Hakan Calhanoglu a "scomodare" il paragone con Redondo. Il trequartista del Bayer Leverkusen, squalificato per quattro mesi dalla FIFA, decise di rinunciare all'intero corrispettivo previsto dal suo contratto con il club tedesco:

Il Bayer non ha nulla a che fare con quanto accaduto, ma la sentenza finisce per colpirlo duramente sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. Ed ecco perché mi sembra logico non danneggiare ulteriormente il club.

Logico, sì, ma non scontato. Come dire ciao al lavoro fisso in banca per inseguire il proprio folle sogno: allenare. Oggi Maurizio Sarri benedice quella pazzia: era il 1999 e la sua squadra era il Tegoleto, mica il Napoli. Ne ha conosciute tante, tantissime in carriera uno come Riccardo Allegretti: dall'Empoli al Chievo, dalla Triestina al Bari, partendo dal vivaio del Milan. La sua special story è legata però al Città di Cologno, a due passi dalla natia Milano. Ossia, come passare dai playoff di Lega Pro con il Benevento - era il 2015 - alla Terza Categoria:

Sto facendo tutto questo gratis, ma la mia intenzione non è quella di fare beneficenza: apriremo una scuola calcio a mio nome, nei prossimi anni spero di trasformare questa avventura in un lavoro.

Come dare una mano al club in difficoltà

Qualche mese prima, Fabio Pisacane aveva lasciato nelle casse dell'Avellino 100 mila euro di arretrati ancora da percepire, così da facilitare il suo passaggio al Cagliari. Con Zambelli, Budel, Caracciolo e Corvia, il Brescia si è trovato invece a disposizione 500 mila euro: rinunciando a una parte dei loro ingaggi per la stagione 2014/15, riuscirono a far incassare alle Rondinelle il premio per le squadre virtuose della Serie B in tema di salary cup.

Con i club in difficoltà economiche, il taglio collettivo in busta paga è stata spesso la via più praticata: dai casi nelle serie inferiori di Mantova e Portogruaro (solo per citarne un paio) fino alla Lazio della transizione tra Cragnotti e Lotito o l'ultimo Parma di Ghirardi. Nel caso dei biancocelesti, la spalmatura degli ingaggi siglata dalla rosa nell'estate 2003 faceva parte di un progetto di risanamento dei conti passato alla storia come "Piano Baraldi" (dal nome dell'allora amministratore delegato). Nel tentativo disperato di salvare la società ducale, invece, dall'allenatore Donadoni a tutto lo staff e parte dei giocatori in molti fecero a meno di percepire i soldi dovuti. Note felicemente stonate che, unite insieme, formano un coro di responsabilità e riconoscenza.