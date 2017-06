Dopo la prima, svelata anche la seconda maglia dei nerazzurri per la stagione 2017-18. Interamente bianca con maniche sfumate e inserti su colletto e fianchi.

di Alberto Casella

Il mese scorso aveva fatto discutere la prima maglia dell'Inter per la stagione 2017-18. Presentata ufficialmente e indossata dalla squadra nell'ultima partita di campionato, vinta dai nerazzurri 5-2 al Meazza contro l'Udinese - grazie a una doppietta di Eder, alle reti di Perisic e Brozovic e a un autorete - la nuova tshirt aveva suscitato commenti contrastanti.

Innovativa per alcuni che avevano apprezzato lo sforzo grafico di Nike che ha proposto maniche nere e strisce nere di dimensioni e distanze diverse, non era piaciuta ad altri che ne hanno criticato la strappo eccessivo con la tradizione. E per fortuna che era stata "bagnata" con una vittoria.

Ora l'attesa è per i commenti che riguarderanno il secondo kit dei nerazzurri, il primo da trasferta. La presentazione avverrà più avanti, presumibilmente all'inizio del prossimo luglio, ma come è ormai consuetudine, il sito footyheadlines.com ne ha diffuso le prime anticipazioni.

Il modello è sempre quello di Vapor Aeroswift di Nike e la principale differenza che salta all'occhio è la scomparsa delle bande nerazzurre sulle maniche. Completamente bianca, la prossima maglia da trasferta dell'Inter avrà infatti maniche sfumate: grigio argento la destra e azzurro chiaro la sinistra.

Il logo Pirelli e il baffo dello sponsor tecnico saranno neri anziché blu, mentre blu saranno gli inserti sul colletto e sui fianchi. Sempre secondo footyheadlines.com anche il resto del secondo kit dell'Inter, pantaloncini e calzettoni, sarà interamente bianco.