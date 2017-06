Dopo essere stato licenziato dallo Stoccarda, Kevin Grosskreutz ha pensato al ritiro. Poi però ha deciso di accettare l'offerta del Darmstadt: merito di Frings.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Occhi gonfi e testa bassa per non far notare le lacrime. Così il 3 marzo scorso Kevin Grosskreutz ha lasciato il centro sportivo dello Stoccarda che lo aveva appena licenziato. I tifosi del club tedesco ne hanno accompagnato l’addio con un lungo applauso, che lo ha fatto commuovere ancora di più, ma che non lo ha fatto tornare sui propri passi.

Che non sia un professionista esemplare è risaputo. Troppo spesso si è ritrovato coinvolto in qualche scandalo. Ma con i tifosi ha sempre avuto un rapporto stretto. Nella notte fra il 27 e il 28 febbraio però Grosskreutz l’ha combinata grossa. Troppo grossa.

Il campione del mondo del 2014 ha festeggiato il carnevale con alcuni ragazzi della Under 17 in una nota discoteca della città. Poco dopo le 24 Grosskreutz è andato con tre atleti delle giovanili e un amico a mangiare in un fast food poco distante. Successivamente ha portato gli U17 in un bordello, benché per i minorenni l’ingresso nei locali a luci rosse sia vietato. Infine, a Wilhelmsplatz, una delle piazze principali è stato assalito da un gruppo di ragazzi di età compresa fra i 16 e i 19 anni. Finendo in ospedale.

Grosskreutz passa al Darmstadt. Ma ha pensato al ritiro

Ora il polverone è passato. Grosskreutz ha firmato col Darmstadt e la prossima stagione la giocherà col club appena retrocesso in Serie B tedesca. Prima di accettare il trasferimento però ha pensato a ritirarsi. Perché non gli piace essere giudicato.

In quei giorni ho pensato al ritiro, ma poi mi sono calmato, ho riflettuto, ho ragionato. Frings mi voleva a ogni costo e mi ha convinto. Per questo ora sono qua.

È stato proprio l’ex nazionale tedesco Frings a riuscire a convincere Grosskreutz della bontà del progetto del Darmstadt.

Frings mi voleva avere al Darmstadt, mi ha convinto la determinazione che aveva. Adesso ho avuto 4 mesi per pensare a quella notte a Stoccarda. Ho già chiesto scusa, adesso guardo al futuro. Non so se incontrerò i ragazzi che mi hanno picchiato, so che a settembre verranno processati, ma ora non me ne occupo.

E va via, con gli occhi gonfi e testa bassa per non far notare le lacrime. Questa volta però non piange perché triste, ma perché può finalmente tornare a giocare a calcio. L’amore che per poco stava per abbandonare.