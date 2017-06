Da un accordo sportivo tra i due Paesi nasce questa curiosa partnership con la quale il calcio cinese intende proseguire il suo percorso di crescita.

0 condivisioni 0 stelle

43 minuti fa di Marco Ercole

L'accordo non è stato ancora firmato - sottolinea la Bild - e confermato ufficialmente, ma è ormai definito da tempo. Nella prossima Regionalliga Sudwest, cioè uno dei cinque gironi della quarta serie tedesca (l'equivalente della nostra Serie D), la 20esima squadra che completerà la lista di partecipanti avrà ben poco a che vedere con le restanti rivali.

Oltre alle seconde squadre di Kaiserslautern, Hoffenheim e Stoccarda, ci sarà infatti un altro "special guest" molto particolare: la selezione della Cina Under 20.

Una sorta di enclave a livello sportivo, voluta fortemente dalle Federazioni calcistiche dei due Paesi, Cina e Germania, per una collaborazione sempre più stretta tra di loro. Secondo quanto riportato da Kicker.de, infatti, il vicepresidente della federcalcio tedesca Ronny Zimmermman, nonché responsabile della Regionalliga, ha confermato di aver ricevuto già pareri positivi al riguardo dalle restanti 19 squadre che comporranno il torneo.

La Cina Under 20 in Germania

Un'amichevole della Cina Under 21 con il Marocco

Ciascuna delle 19 avversarie con le quali se la dovrà vedere la nazionale cinese Under 20 nella quarta serie tedesca, avranno infatti 15mila (euro) buoni motivi per poter ospitare i colleghi arrivati dalla Cina nelle proprie strutture: per la felicità di tutti, infatti, è questo più o meno il compenso che arricchirà le casse di ogni club partecipante alla Regionalliga Sudwest.

Un segnale evidente che la Cina continua a investire sul prodotto calcio e in vari modi, per tentare di farlo diventare realmente competitivo a lungo termine (non a caso tra i progetti del governo c'è anche la vittoria di un Mondiale entro il 2050).

Finora gli espedienti erano stati i grossi investimenti per portare campioni occidentali nel loro torneo dai quali imparare; così come la norma tassativa di schierare sempre e solo portieri cinesi, finora considerati l'anello debole della Nazionale e quindi "obbligati" a giocare per migliorare. E ora questa nuova soluzione, che vedrà una nazionale giovanile - la Cina Under 20, appunto - confrontarsi in un campionato europeo, anche se semi-professionistico.

Modalità e precedente portoghese

Rui Li, nel Braga per via di un accordo tra le federazioni cinese e portoghese

Non essendo arrivata ancora l'ufficialità, restano da sistemare alcuni dettagli, ma le modalità con le quali la Cina Under 20 si misurerà nella quarta serie tedesca dovrebbero essere quelle di giocare sempre in trasferta. Non avendo al momento a disposizione uno stadio proprio, infatti, i calciatori cinesi potrebbero dover giocare sia all'andata che al ritorno nella struttura dell'avversario di turno.

In ogni caso, chiaramente, si tratterà di una squadra fuori classifica, che non potrà né promuovere, né retrocedere. Si tratterà semplicemente di un allenamento settimanale per i giovani cinesi, che come postazione base avranno presumibilmente una tra St. Leon-Rot, Offenbach ed Heidelberg.

Un esperimento del genere, tra l'altro, era già stato tentato dalla Cina l'anno scorso con la Segunda Liga portoghese (la nostra Serie B), dove, in cambio di alte sponsorizzazioni pattuite in un accordo tra le due federazioni, sarebbero dovuti essere inseriti almeno 3 assistenti allenatori e 10 calciatori cinesi nelle squadre più importanti del torneo con il fine "di aiutare il progresso del calcio cinese". Si è rivelato un flop, perché alle fine dall'Asia ne sono arrivati solo 6 e oltretutto senza riuscire a giocare praticamente mai.