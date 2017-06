Il Campione del Mondo 2007, in conferenza stampa a Baku, apre ad una possibilità di supporto al compagno Seb: "Conta la scuderia, corriamo con degli ordini".

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Francesco Bizzarri

C’è un Kimi Raikkonen bello gasato a Baku, pronto a correre il weekend di Formula 1 in Azerbaigian. Il finlandese punta in alto, il circuito cittadino assomiglia in qualche modo a Montecarlo: quest’anno nel Principato è arrivata la pole, poi il secondo posto.

Il Campione del Mondo 2007 però, apre con il sorriso (glaciale, come sempre) la conferenza del giovedì. E si dichiara fedele scudiero di Sebastian Vettel, prima guida Ferrari a caccia del Mondiale e in lotta con Lewis Hamilton.

E non solo. Quelli di Maranello vogliono anche il Mondiale costruttori di Formula 1. Per questo Kimi dovrà spingere forte fino in fondo.

Formula 1, Raikkonen raggiante in conferenza a Baku

Formula 1, l’aiuto di Raikkonen

Raikkonen è carico, vuole lasciare il segno anche a Baku, dove la Ferrari mai ha vinto nella storia della Formula 1 . Il pilota ha usato parole confortanti in vista dei primi giri:

Qui non siamo a Monte Carlo, non so se riuscirò a ripetere la pole. Però posso dire che la nostra macchina va bene e potremmo andare forte. In Canada mi aspettavo di meglio, ma siamo riusciti ad arrivare fino in fondo e conquistare punti.

La lotta è tra Vettel e Hamilton, ma anche tra Bottas e Kimi per la supremazia nel Costruttori. E così il finlandese si dichiara disponibile:

Le regole interne del team sono chiare, noi dobbiamo correre. Poi però dobbiamo fare quello che chiede la squadra. Quando sarò out matematicamente dalla lotta al titolo, aiuterò il mio compagno di squadra. In primis bisogna portare le Ferrari davanti, nella migliore posizione. Seb per ora è andato più forte, io ho avuto delle gare negative e un ritiro.

Formula 1, Raikkonen applaude Vettel sul podio di Monaco

68 i punti di distacco tra i due. Conta poco adesso, a Baku si corre per vincere. E in casa Ferrari sognano una bella doppietta.