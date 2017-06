Saranno sempre loro a sfidarsi: Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. A Baku, in Azerbaigian, l’ottava prova della stagione di Formula 1 riaccende il duello tra il primo e il secondo della classifica Mondiale. 12 i punti di distacco tra il tedesco e l’inglese.

La pista di Formula 1 di Baku appare, sulla carta, favorevole alla potenza della Mercedes. La Ferrari però è lì e rilancia con un nuovo motore, che potrebbe vedere l’alba proprio sul circuito cittadino della capitale azera.

Round su round, sembra un incontro di boxe quello tra Vettel e Hamilton, una delle migliori sfide che la Formula 1 ci potesse regalare. A Baku, si sfideranno su 6.003 metri divisi tra 12 curve a sinistra, 8 a destra. Dicevamo della potenza dei cavalli. Il rettilineo di ben 2,2 km, avrà ruolo cruciale nella battaglia. La Mercedes, con più potenza, sarebbe favorita. La Ferrari invece, proverà forse a montare un nuovo motore evoluto. Più potenza dove serve per restare attaccati agli scarichi delle Frecce d’Argento.

Hamilton vuole vincere, l’anno scorso qui fu un calvario: 10° in qualifica, 5° in gara e tanto nervosismo mostrato agli occhi di telecamere indiscrete nello stanzino piloti. E sopra di lui c’era un Rosberg che festeggiava con una tripletta: vittoria, pole e giro veloce. Vettel arrivò secondo. Mai qui, nel ‘giovane’ circuito di Baku, la Ferrari ha vinto.

Red Bull in cerca di riscatto dopo il terzo posto di Ricciardo in Canada e il forfait di Verstappen. Attenzione alle Force India, che proprio a Montreal hanno raccolto 18 punti. Iniziamo già da ora a parlare di weekend di Formula 1 critico per la McLaren Honda di Alonso e Vandoorne. Nonostante siano previsti nuovi aggiornamenti , quel rettilineo da più di 2 chilometri assomiglia tanto ad una sentenza.