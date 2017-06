Ecco tutti i campionati e i club confermati nel prossimo titolo della EA Sports. Ancora assenti la Chinese Super League e il torneo indiano.

Più di 30 campionati e oltre 650 squadre disponibili saranno presenti su FIFA 18, l'ultimo capitolo della saga calcistica EA Sports che sarà in vendita a partire dal prossimo 29 settembre. Come ormai sappiamo l'uomo copertina sarà Cristiano Ronaldo, testimonial principale e tester della nuova Real Player Motion Technology, con la quale la Electronic Arts è convinta di sbarcare in una nuova era del videogame.

Ecco perché avranno certamente tirato un sospiro di sollievo i produttori di FIFA 18, nel vedere il portoghese apparire sul punto di tornare sui suoi passi e restare al Real Madrid.

Un suo (im)possibile passaggio in Cina, sarebbe stata veramente una catastrofe per la EA Sports, dal momento che i produttori del videogame hanno comunicato che non ci sarà nemmeno in questa edizione la Chinese Super League, pur confermando che la lega in questione, così come quella indiana, restano un obiettivo per il futuro. A prescindere da quesi due tornei, di certo per chi acquisterà FIFA 18 non mancheranno le possibilità di scelta. Di campionati e squadre già confermate nel prossimo titolo ce ne sono davvero tante. Ecco qui di seguito quelle che hanno già la certezza di essere presenti.

FIFA 18, tutte le squadre e i campionati

ARGENTINA - PRIMERA DIVISIÒN

Aldosivi, Arsenal Sarandi, Atletico Rafaela, Atletico Tucuman, Banfield, Belgrano, Boca Juniors, Colon, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia LP, Godoy Cruz, Huracan, Independiente, Lanus, Newells Old Boys, Olimpo, Patronato de Parana, Quilmes, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, San Martin San Juan, Sarmiento, Talleres, Temperley, Tigre, Union, Velez Sarsfield

AUSTRALIA - A-LEAGUE

Adelaide United, Brisbane Roar, Central Coast Mariners, Melbourne City, Melbourne Victory, Newcastle Jets, Perth Glory, Sydney FC, Wellington Phoenix, WS Wanderers

AUSTRIA - AUSTRIAN BUNDESLIGA

Admira Wacker Mödling, Austria Wien, LASK Linz, Rapid Wien, Red Bull Salzburg, Rheindorf Altach, St. Pölten, Sturm Graz, SV Mattersburg, Wolfsberger AC

BELGIO - PRO LEAGUE

RSC Anderlecht, R Antwerp FC, R Charleroi SC, Club Brugge KV, KAS Eupen, KRC Genk, KAA Gent, KV Kortrijk, KSC Lokeren, KV Mechelen, R Mouscron-Péruwelz, KV Oostende, K Sint-Truiden VV, R Standard Liège, Waasland-Beveren, SV Zulte Waregem

CILE - CAMPEONATO NACIONAL SCOTIABANK

Antofagasta, Audax Italiano, Cobresal, Colo Colo, Deportes Iquique, Deportes Temuco, Everton CD, Huachipato, O’Higgins, Palestino, San Luis, Santiago Wanderers, Union Espanola, Universidad Catolica, Universidad de Chile, Universidad de Concepcion

COLOMBIA - LIGA DIMAYOR

Alianza Petrolera, América de Cali, Atlético Bucaramanga, Atlético Huila, Atlético Nacional, Cortuluá, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Envigado, Independiente Medellín, Jaguares, Junior, La Equidad, Millonarios, Once Caldas, Patriotas, Rionegro Águilas, Santa Fe, Tigres

DANIMARCA - ALKA SUPERLIGA

AaB, AGF, Brøndby, FCK, Helsingør, Hobro, Horsens, Midtjylland, Nordsjælland, Lyngby, OB, Randers, Silkeborg, SønderjyskE

INGHILTERRA - PREMIER LEAGUE

AFC Bournemouth, Arsenal, Brighton & Hove Albion, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Huddersfield Town, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Southampton, Stoke City, Swansea City, Tottenham Hotspur, Watford, West Bromwich Albion, West Ham United

INGHILTERRA - FOOTBALL LEAGUE CHAMPIONSHIP

Aston Villa, Barnsley, Birmingham City, Bolton Wanderers, Brentford, Bristol City, Burton Albion, Cardiff City, Derby County, Fulham, Hull City, Ipswich Town, Leeds United, Middlesbrough, Millwall, Norwich City, Nottingham Forest, Preston North End, Queens Park Rangers, Reading, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Sunderland, Wolverhampton Wanderers

INGHILTERRA - FOOTBALL LEAGUE 1

AFC Wimbledon, Blackburn Rovers, Blackpool, Bradford City, Bristol Rovers, Bury, Charlton Athletic, Doncaster Rovers, Fleetwood Town, Gillingham, Milton Keynes Dons, Northampton Town, Oldham Athletic, Oxford United, Peterborough United, Plymouth Argyle, Portsmouth, Rochdale, Rotherham United, Scunthorpe United, Shrewsbury Town, Southend United, Walsall, Wigan Athletic

INGHILTERRA - FOOTBALL LEAGUE 2

Accrington Stanley, Barnet, Cambridge United, Carlisle United, Cheltenham Town, Chesterfield, Colchester United, Coventry City, Crawley Town, Crewe Alexandra, Exeter City, Forest Green Rovers, Grimsby Town, Lincoln City, Luton Town, Mansfield Town, Morecambe, Newport County, Notts County, Port Vale, Stevenage, Swindon Town, Wycombe Wanderers, Yeovil Town

FRANCIA - LIGUE 1

Amiens, Angers, Bordeaux, Caen, Dijon, Guingamp, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, PSG, Rennes, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse, Troyes

FRANCIA - LIGUE 2

AC Ajaccio, Auxerre, Bastia, Bourg-en-Bresse, Brest, Châteauroux, Clermont Foot, Gazélec Ajaccio, Le Havre, Lens, Lorient, Nancy, Nîmes, Niort, Orléans, Quevilly-Rouen, Reims, Sochaux, Tours, Valenciennes

GERMANIA - 1. BUNDESLIGA

FC Augsburg, Hertha BSC, Werder Bremen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Hamburger SV, Hannover 96, 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Bayern Munich, Schalke 04, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg

GERMANIA - 2. BUNDESLIGA

Erzgebirge Aue, Arminia Bielefeld, VfL Bochum, Eintracht Braunschweig, Darmstadt 98, Dynamo Dresden, MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf, SpVgg Greuther Fürth, 1. FC Heidenheim, FC Ingolstadt, 1. FC Kaiserslautern, Holstein Kiel, 1. FC Nürnberg, Jahn Regensburg, SV Sandhausen, FC St. Pauli, Union Berlin

OLANDA - EREDIVISIE

Ajax, AZ, ADO Den Haag, Excelsior, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Groningen, Heerenveen, Heracles, N.E.C. Nijmegen, PSV Eindhoven, Roda, Sparta Rotterdama, Twente, Utrecht, Vitesse, Willem II, PEC Zwolle

ITALIA - SERIE A

Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Sassuolo, SPAL, Torino, Udinese

ITALIA - SERIE B

Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Carpi, Cesena, Cittadella, Cremonese, Empoli, Foggia, Frosinone, Novara, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia, Ternana, Venezia, Virtus Entella

GIAPPONE - MEIJI J1 LEAGUE

Albirex Niigata, Cerezo Osaka, Consadole Sapporo, FC Tokyo, Gamba Osaka, Júbilo Iwata, Kashima Antlers, Kashiwa Reysol, Kawasaki Frontale, Omiya Ardija, Sagan Tosu, Sanfrecce Hiroshima, Shimizu S-Pulse, Urawa Red Diamonds, Vegalta Sendai, Ventforet Kofu, Vissel Kobe, Yokohama F. Marinos

COREA DEL SUD - K LEAGUE CLASSIC

Daegu FC, FC Seoul, Gangwon FC, Gwangju FC, Incheon United, Jeju United, Jeonbuk Hyundai Motors, Jeonnam Dragons, Pohang Steelers, Sangju Sangmu, Suwon Samsung Bluewings, Ulsan Hyundai

MESSICO - LIGA BANCOMER MX

América, Atlas, BUAP, Cruz Azul, Guadalajara, León, Monterrey, Morelia, Necaxa, Pachuca, Puebla, Querétaro, Santos Laguna, Tijuana, Toluca, UANL

NORVEGIA - TIPPELIGAEN

Aalesund, Brann, Haugesund, Kristiansund, Lillestrøm, Molde, Odd, Rosenborg, Sandefjord, Sarpsborg 08, Sogndal, Stabæk, Strømsgodset, Tromsø, Viking, Vålerenga

POLONIA - EKSTRAKLASA

Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Cracovia, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warsaw, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Sandecja Nowy Sącz, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków, Wisła Płock, Zagłębie Lubin

PORTOGALLO - LIGA NOS

Belenenses, Benfica, Boavista, Braga, Chaves, Desportivo das Aves, Estoril, Feirense, Marítimo, Moreirense, Paços de Ferreira, Porto, Portimonense, Rio Ave, Sporting CP, Tondela, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal

REP. IRLANDA - SSE AIRTRICITY LEAGUE

Bohemians, Bray, Cork City, Derry City, Drogheda, Dundalk, Finn Harps, Galway, Limerick, Shamrock Rovers, Sligo Rovers, St. Patricks

RUSSIA - SOGAZ FOOTBALL CHAMPIONSHIP

Amkar, Anzhi Makhachkala, Arsenal Tula, CSKA Moscou, Dínamo Moscou, Energiya K, Krasnodar, Lokomotiv Moscou, Rostov, Rubin Kazan, Spartak Moscou, Terek Grozny, Tosno, Ufa, Ural, Zenit St. Petersburg

ARABIA SAUDITA - ABDUL LATIF JAMEEL LEAGUE

Al-Ahli, Al-Batin, Al-Ettifaq, Al-Faisaly, Al-Fateh, Al-Fayha, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Qadisiyah, Al-Raed, Al-Shabab, Al-Taawoun, Ohod

SCOZIA - SCOTTISH PREMIERSHIP

Aberdeen, Celtic, Dundee, Hamilton Academical, Heart of Midlothian, Hibernian, Kilmarnock, Motherwell, Partick Thistle, Rangers, Ross County, St Johnstone

SPAGNA - LA LIGA SANTANDER

Alavés, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Celta Vigo, Deportivo La Coruña, Eibar, Espanyol, Girona, Las Palmas, Leganés, Levante, Málaga, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal

SPAGNA - LIGA 1|2|3

Alcorcón, Almería, Cádiz, Córdoba, Cultural Leonesa, Gimnàstic, Granada, Huesca, Lorca FC, Lugo, Numancia, Osasuna, Oviedo, Rayo Vallecano, Reus, Sevilla Atlético, Sporting Gijón, Valladolid, Zaragoza

SVEZIA - ALLSVENSKAN

AFC Eskilstuna, AIK, Djurgardens, Elfsborg, Goteborg, Häcken, Halmstads, Hammarby, Jönköpings S, Kalmar, Malmo, Norrkopig, Orebro, Östersunds FK, Sirius, Sundsvall

SVIZZERA - RAIFFEISEN SUPER LEAGUE

Basel, Grasshopper, Lausanne-Sport, Lugano, Luzern, Sion, St. Gallen, Thun, Young Boys, Zürich

TURCHIA - SUPER LIG

Akhisar Belediyespor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Osmanlıspor, Sivasspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor

USA E CANADA - MAJOR LEAGUE SOCCER

Atlanta United FC, Chicago Fire, Colorado Rapids, Columbus Crew SC, D.C. United, FC Dallas, Houston Dynamo, LA Galaxy, Minnesota United FC, Montreal Impact, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC, Sporting Kansas City, Toronto FC, Vancouver Whitecaps FC

RESTO DEL MONDO - ALTRI CAMPIONATI

Adidas All-Star, Adidas All-Star Team, Classic XI, World XI

NAZIONALI (NON ANCORA CONFERMATE)

MASCHILE - Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Bulgaria, Brasile, Camerun, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa d'Avorio, Danimarca, Ecuador, Egitto, Finland, Francia, Galles, Germania, Grecia, Ungheria, India, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord, Italia, Messico, Norvegia, Olanda, Paraguay, Peru, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Scozia, Slovenia, Spagna, Sud Africa,, Svezia, Svizzera, Turchia, Usa, Uruguay, Venezuela 

FEMMINILE - Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Messico, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Usa