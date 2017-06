Tornato per le vacanze in Brasile, il difensore ha sfidato i suoi ex compagni di squadra invitandoli nel campo dove batté i suoi primi calci.

un'ora fa di Andrea Pettinello

Un personaggio ambiguo, senza dubbio dall'innato talento, che ha sempre conquistato l'attenzione per il proprio modo di essere, prima ancora che per le proprie capacità tecniche. Anche questa volta, di punto in bianco, se n'è uscito dal nulla con una delle sue, tirando in causa alcuni suoi ex compagni di squadra.

Stiamo ovviamente parlando di Dani Alves, giocatore della Juventus (anche se ancora per poco) e probabile futuro difensore del Manchester City di Pep Guardiola. La recente sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid, ha lasciato evidentemente un po' di amaro in bocca ad alcuni dei giocatori più esperti dello spogliatoio, tanto che dopo le voci su una partenza del brasiliano, sono trapelate alcune indiscrezioni su un presunto (poi smentito) litigio tra Bonucci e Dybala nell'intervallo della partita.

In queste ore però, Dani Alves si sta godendo le sue meritate vacanze e come meta, a differenza di molti altri calciatori, ha scelto Juazeiro, un paese situato a nord-est del Brasile, nonché luogo di nascita del difensore 34enne. Un "ritorno alle origini" che lo ha portato in questi giorni a riscoprire alcuni dei luoghi più importanti della sua infanzia, che lui stesso su Instagram ha documentato con una serie di video.

Dani Alves sfida Neymar e Messi: "Provate a fare qui i fenomeni"

In una delle varie clip, si vede l'ex Barcellona camminare su un campo di terra battuta, con sullo sfondo quella che sembra essere una porta da calcio, e parlare a due suoi ex compagni di squadra, due dei migliori giocatori al mondo: il 5 volte Pallone d'Oro Lionel Messi e il connazionale Neymar.

È facile segnare due gol al Camp Nou, al Bernabeu, all'Emirates. Messi, Neymar provate a venire qui a fare due gol, su questo campo, su queste rocce e poi, forse, ne riparleremo.

In attesa di conoscere il suo futuro, e capire se sarà la Premier League l'ennesima sfida della sua puri titolata carriera, è Dani Alves a sfidare gli altri. La gioia e la positività gli sono sempre state riconosciute, e insieme alle sue indiscusse doti tecniche lo hanno aiutato in questi anni a trionfare ovunque e togliersi più di qualche soddisfazione. Un po' come è capitato a Ibrahimovic, approdare nel campionato inglese alla sua età non sarà sicuramente un ostacolo.