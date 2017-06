In tanti vogliono dire la loro su McGregor e Mayweather. Questa è la volta di Mike Winkeljohn.

2 ore fa di Giovanni Bongiorno

Se la gente comune, gli appassionati, i fan, gli osservatori, dovesse dare concretamente una chance a Conor McGregor nel suo futuro match contro Floyd Mayweather, perché lo farebbe? Per la sua stazza? Per la potenza nel colpo singolo? Perché è un mancino?

Per tutte queste ragioni insieme, probabilmente. La stragrande maggioranza comunque prospetta giustamente una vittoria abbastanza facile per il pugile più forte della nostra generazione.

Ma se la domanda venisse fatta a un coach esperto come Mike Winkeljohn, coach di Jon Jones?

Mike Winkeljohn, coach della Jackson-Wink MMA

Conor McGregor ha possibilità concrete?

Per Mike Winkeljohn la chiave di volta per McGregor sarà la sua creatività È questo l'unico modo per mettere in difficoltà il Genio della difesa nella boxe.

Credo che se dovessi puntare dei soldi, li punterei su Mayweather. Ma penso anche che Conor abbia una chance. Conor può portare sul ring - ha detto Winkeljohn a The MMA Hour - cose che Floyd non ha mai visto. Angolazioni diverse, forse Floyd non potrà usare al meglio la shoulder roll e potrebbe uscirne una sorpresa.

Winkeljohn non ha alcun dubbio sul fatto che McGregor possa fare l'impresa, ma allo stesso tempo ammette che è molto più facile a dirsi che a farsi.

Conor sta portando sul ring cose che Floyd davvero non ha visto spesso, cose che Conor fa bene. L'irlandese è molto atletico. Ha una comprensione davvero incredibile delle angolazioni e un ottimo gioco di gambe.

Il coach della Jackson-Wink sa bene che portare a termine un'impresa del genere avrebbe del clamoroso, e sa altrettanto bene che le possibilità sono molto ridotte.