Il fantasista brasiliano multato e sospeso per otto turni dalla federazione: tornerà il 13 agosto e salterà i big match contro Jiangsu, Guangzhou Evergrande, Shandong e Tianjin Quanjian.

2 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Otto giornate di squalifica e una multa da 5000 euro: è questa la decisione presa dalla federcalcio cinese nei confronti di Oscar, fantasista dallo scorso dicembre in forza allo Shanghai SIPG, che nell'ultima giornata di Super League, giocata contro il Guangzhou R&F, ha causato una maxi rissa dopo aver calciato due pallonate a due avversari nel giro di pochi secondi.

Incredibilmente l'ex Chelsea non era stato sanzionato dall'arbitro Gang, il direttore di gara aveva invece ammonito tre uomini del Guangzhou per proteste (Junior Urso, Zhipeng e Zhizhao) ed espulso un calciatore per parte per condotta violenta durante la rissa (Tixiang e Fu Huan).

La vicenda non è però sfuggita all'occhio vigile della federazione, da sempre contraria a questo genere di episodi: ricordiamo che all'inizio del campionato il centrocampista dello Shanghai Shenhua, Qin Sheng, venne squalificato per sei mesi a causa di un pestone a gioco fermo ai danni di Axel Witsel. Alla fine Oscar può dirsi anche soddisfatto: potrà tornare in campo il 13 agosto, alla 22° giornata, in occasione della sfida contro il Chongqing Lifan.

Stangata per Oscar: sarà ceduto?

Copyright GettyImages Una delle due pallonate calciate da Oscar

Finora non è stata una grandissima stagione per l'ex trequartista della Nazionale brasiliana, protagonista di un trasferimento molto discusso che ha portato nelle casse del Chelsea 60 milioni. Oscar ha deluso fin dall'inizio della stagione e più dei quattro gol realizzati con la maglia dello Shanghai SIPG (uno solo in campionato), si ricordano i due rigori sbagliati in undici minuti nella gara della Champions League asiatica persa per 1-0 contro gli Urawa Red Diamonds.

Complice uno stipendio monstre di 25 milioni è però difficile pensare a una sua cessione, anche solo temporanea. Probabilmente Oscar rimarrà in Cina almeno fino al termine della stagione (la Super League finirà a novembre), poi la società farà le sue valutazioni.