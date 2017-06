Oggi il summit per parlare del greco fra Monchi e la dirigenza dei russi. Sul piatto 30 milioni di euro: l'accordo è vicino.

28 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Daniele Minuti

Il calciomercato della Roma, al momento, è stato caratterizzato principalmente dagli addii e i giallorossi potrebbero dover affrontare presto la partenza di un altro giocatore importante: dopo il ritiro di Totti e la cessione di Salah verso Liverpool, per la quale manca soltanto l’ufficialità, il club giallorosso avrebbe intavolato una trattativa con lo Zenit Sanpietroburgo per Kostas Manolas.

Oggi si è tenuto un incontro in Germania fra i dirigenti del club russo e il direttore sportivo dei capitolini Monchi per parlare del difensore centrale greco, che è stato indicato come obiettivo principale di calciomercato per il reparto arretrato dal nuovo allenatore Roberto Mancini.

Lo Zenit Sanpietroburgo avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore e ora sta provando a formulare un’offerta capace di soddisfare le richieste, molto alte, della Roma per Manolas, che potrebbe lasciare la Capitale dopo 3 stagioni.

Calciomercato Roma, offerta dello Zenit per Manolas

Manolas potrebbe lasciare la Roma

La Roma americana ci ha abituati a vendere i suoi centrali difensivi a peso d’oro sul calciomercato: gli ex giallorossi Marquinhos e Benatia infatti furono entrambi ceduti per più di 30 milioni di euro, il primo al Paris Saint-Germain e il secondo al Bayern Monaco.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, oggi si è tenuto un summit di calciomercato fra Monchi e la dirigenza dello Zenit a Monaco di Baviera per parlare del giocatore greco. Manolas avrebbe già raggiunto un accordo con la squadra greca per un contratto triennale e un ingaggio da 4 milioni di euro all’anno.

L’iniziale proposta dello Zenit di 25 milioni di euro per il classe ‘91 è stata alzata fino ad arrivare a 30. Un’offerta simile potrebbe essere accettata da Monchi e la chiusura dell’affare potrebbe addirittura arrivare nelle prossime ore. L’eventuale cessione di Manolas escluderebbe ogni tipo di trattativa di calciomercato per Rudiger, cercato da Chelsea e Inter, con la Roma che dovrebbe cercare un sostituto per il greco e non potrebbe permettersi di perdere un altro centrale.