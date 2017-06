Il Real Madrid ha praticamente in mano Donnarumma e Mbappe: secondo la clamorosa bomba lanciata da Marca infatti, ambedue i giocatori avrebbero detto sì ai Blancos.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Il Real Madrid potrebbe concretamente chiudere due dei colpi più importanti della sessione di calciomercato estiva appena cominciata. Secondo quanto riferito da Marca infatti, i Blancos avrebbero ricevuto l'assenso verbale da parte di Gianluigi Donnarumma e Kylian Mbappe relativamente al loro trasferimento nella capitale spagnola. La clamorosa indiscrezione del portale iberico, se confermata, porrebbe fine a due dei tormentoni più insistenti dell'estate dei Galacticos. Un unico dettaglio starebbe attualmente frenando la dirigenza del Real prima dello sprint decisivo per entrambi i giocatori: il sì di Zinedine Zidane.

Kylian Mbappe, attaccante del Monaco, è uno degli obiettivi dichiarati del Real Madrid sul mercato al pari di Gigio Donnarumma.

Il tecnico transalpino rappresenterebbe infatti l'ultimo ostacolo per l'arrivo di Mbappe e Donnarumma in terra iberica. Il dubbio regnante nei pensieri del club sarebbe fondamentalmente uno: chiudere per l'aquisto dei giocatori adesso oppure nel corso della prossima estate? Proprio questo sarà il tema portante dell'incontro che Zidane avrà con il presidente del Real Madrid Florentino Perez nel corso dei prossimi giorni.

Già stilate le cifre al vaglio per l'acquisto dell'accoppiata: per quanto concerne Mbappe, i Blancos sarebbero disposti a spendere una cifra vicina ai 110 milioni di euro. Nulla di particolarmente lontano dunque dalla richiesta del Monaco, il quale ha sempre preteso un pagamento da almeno 130 milioni di euro. Situazione a doppio taglio invece quella di Donnarumma, con il Real Madrid che potrebbe farsi forte della situazione contrattuale del giocatore: qualora il portierino azzurro non arrivasse durante l'attuale sessione di calciomercato infatti, i campioni d'Europa potrebbero tranquillamente raggiungere comunque un accordo con l'agente dell'estremo difensore per un eventuale approdo da svincolato nell'estate 2018. Ciò nonostante, il club madrileno tenterà in tutti i modi di trovare una soluzione quanto più diplomatica possibile, onde evitare di incrinare i rapporti con la società di via Aldo Rossi: possibile dunque l'avanzamento di una proposta da 30-35 milioni di euro.

Calciomercato Real Madrid: rivoluzione in difesa

Real Madrid che dovrà investire concretamente anche e soprattutto nel restauro del pacchetto difensivo, viste le probabili partenze di Fabio Coentrao e Danilo. Proprio quest'ultimo sarebbe recentemente entrato anche nelle mira della Juventus, alla ricerca di un sostituto dell'ormai certo partente Dani Alves - destinato a raggiungere Guardiola al Manchester City -. Porte assai girevoli dunque in quel del Bernabeu, con la sessione di calciomercato estiva che potrebbe anche regalare addii inattesi in diverse zone del campo. In caso di approdo di Donnarumma alla Casa Blanca, ad esempio, si ridurrebbero al lumicino le speranze di permanenza di Keylor Navas. Altri possibili nomi sulla lista dei partenti sono quelli di Mateo Kovacic, Nacho Fernandez e Lucas Vazquez, i quali potrebbero cambiare aria solo a condizioni economicamente favorevoli per il club di Florentino Perez.