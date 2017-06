In rossonero il colombiano tornerebbe protagonista, ma il prezzo fissato dal Real Madrid è alto. E al Milan pensano alla pista Cuadrado

Il Milan, ancora alle prese con la delicatissima vicenda Donnarumma, guarda al calciomercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Montella ha bisogno di esterni di spessore per far tornare grande il Milan e, l'obiettivo numero 1, rimane James Rodríguez.

Al momento, gli unici "superstiti" in casa rossonera sono Suso e Bonaventura. Il restyling milanista sulle fasce ha portato, fino a questo momento, Conti e a Ricardo Rodriguez. Il colombiano del Real Madrid, però, sarebbe quel colpo sensazionale che darebbe, davvero, la scossa definitiva al Milan e che consentirebbe alla squadra di Montella di provare a giocarsela alla pari con la Juventus.

I contatti con il procuratore di James Rodríguez, Jorge Mendes, sono avviati da tempo. Il procuratore portoghese è pronto a fare pressioni su Florentino Perez per consentire al fantasista colombiano di avere una chance in Serie A. Al Milan, infatti, l'attuale numero 10 dei Blancos sarebbe un titolare indiscusso. Al Bernabeu, invece, James Rodríguez è da considerare a pieno titolo un rincalzo di lusso. Utilizzato con il contagocce da Zidane e quasi sempre a partita in corso.

Calciomercato Milan: non soltanto James Rodriguez

In casa Milan sono tutti convinti che James Rodríguez sia il profilo giusto per consentire il salto di qualità alla rosa, ma trattare con il Real Madrid non è mai semplice. Per vedere il colombiano correre sul prato di San Siro occorre staccare un assegno da 50-60 milioni di euro. Il Diavolo si è già premunito mettendo nel mirino Cuadrado della Juventus. L'esterno di Allegri è da sempre uno dei giocatori preferiti di Vincenzo Montella, fin dai tempi della militanza nella Fiorentina. Per assicurarsi il giocatore il club di Via Aldo Rossi dovrà sborsare almeno 30 milioni di euro. Una trattativa di calciomercato non semplice ma sicuramente più fattibile rispetto alla pista Rodriguez.