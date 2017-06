Mentre il Milan cerca di strappare il rinnovo a Donnarumma, l'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi interviene sull'argomento: "Con me sarebbe rimasto".

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Un caso nazionale. Perché di Gianluigi Donnarumma parlano tutti. Non soltanto i tifosi di del Milan, non soltanto gli appassionati di calcio. Il grande rifiuto del 18enne a rinnovare con i rossoneri nonostante la proposta di un contratto di 5 anni a 5 milioni l’anno, ha ispirato anche (sedicenti) educatori e sociologi che poco hanno a che fare col calciomercato milanista.

D’altronde con i social è così. I trend topic vengono commentati da tutti. Anche da chi non è esperto in materia. Durante la trasmissione Porta a Porta, in onda sulla Rai, è intervenuto anche l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, lui sì esperto di situazioni intricate di calciomercato. E la sua opinione sulla faccenda non poteva che essere netta.

Con il Milan che sta faticosamente cercando di ricucire il rapporto con Donnarumma e con la famiglia del giocatore, per riuscire a strappare questo benedetto “sì” per il rinnovo, la società rossonera si sta preventivamente muovendo anche sul calciomercato in cerca di un sostituto all’altezza. Non si può restare scoperti.

Calciomercato Milan, anche Berlusconi parla di Donnarumma

La situazione in casa Milan è delicata. Molto delicata. Ormai si pesa tutto, parole e comportamenti. Per questo sarebbe interessante riuscire a capire come in società hanno preso l’intromissione di Silvio Berlusconi.

Io con le mie doti, avrei trovato una strada di mezzo per farlo restare un periodo al Milan e poi fargli fare il grande colpo della vita.

Un giudizio che arriva in piena trattativa per il rinnovo che stravolgerebbe il calciomercato del Milan, ma Berlusconi ha anche ammesso di non essere troppo stupito dal comportamento di Donnarumma:

Farei di tutto per non lasciare partire Donnarumma, però essendo un ragazzo con la possibilità di andare in una squadra e guadagnare, per sé e per la sua famiglia, 100 milioni, mi domando chi non avrebbe fatto lo stesso…

Un caso nazionale. Perché di Gianluigi Donnarumma parlano tutti. Esperti del settore e non. Gettando ancora più benzina sul fuoco.