L'attaccante classe '96 ha lasciato il ritiro della Repubblica Ceca Under-21 per sottoporsi alle visite al J Medical. Costerà 30,5 milioni di euro.

2 ore fa di Daniele Minuti

La Juventus piazza ufficialmente il suo primo colpo di calciomercato: questa mattina infatti, Patrik Schick è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche di rito nella struttura sanitaria J Medical, dopo le quali firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri.

La trattativa per Schick era ormai chiusa da tempo, con il presidente della Sampdoria Ferrero che solo pochi giorni fa aveva chiarito che l’affare era concluso e che con il club torinese mancava soltanto lo scambio di documenti per renderlo ufficiale.

La Juventus acquisterà Schick a titolo definitivo e non con la formula del prestito con obbligo di riscatto come aveva inizialmente proposto, pagando una cifra superiore ai 25 milioni di euro fissati dalla clausola rescissoria dell’attaccante blucerchiato, pur di averlo subito a Torino e non lasciarlo a Genova.

Calciomercato Juventus, Schick fa le visite mediche

Schick è atterrato a Torino questa mattina direttamente dal ritiro in Polonia della Repubblica Ceca, con cui sta disputando l’Europeo Under-21 e con cui ha sconfitto ieri per 3-1 la Nazionale italiana. L'annuncio dell'arrivo dell'ormai ex attaccante della Sampdoria è stato dato dall'account Twitter della società Campione d'Italia. Dopo le visite, il ragazzo firmerà il contratto e diventerà ufficialmente il primo acquisto della Juventus in questa sessione di calciomercato.

Il costo di Schick sarà di circa 30,5 milioni di euro pagabili in tre anni e il giocatore ceco andrà in ritiro con la Juventus a luglio, dopo aver finito di disputare l'Europeo. Le intenzioni della società sarebbero quelle di tenerlo in rosa ma la decisione definitiva la prenderà di Allegri dopo averlo visionato negli allenamenti.

In un'intervista di pochi giorni fa, il tecnico livornese aveva già commentato questa operazione di calciomercato definendo Schick un calciatore capace di fare cose non normali, per questo sembra remota l'ipotesi in cui il ragazzo vada a giocare in prestito, situazione in cui comunque la Sampdoria avrebbe una prelazione su tutte le eventuali pretendenti.