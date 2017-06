Il centrocampista argentino tornerà nella sua ex squadra da cui era partito a parametro zero un anno fa. Gli andalusi offrono 9 milioni di euro.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

L’avventura di Ever Banega con la maglia dell’Inter sembra essere finita dopo solamente un anno dal suo arrivo a Milano. Il giocatore della Nazionale argentina sembra infatti destinato a ritornare in Spagna durante questa sessione di calciomercato, per giocare nella sua ex squadra, il Siviglia.

Banega aveva lasciato gli andalusi per via della scadenza del suo contratto la scorsa estate, dopo che a maggio l'Inter aveva annunciato il suo arrivo a parametro zero. 12 mesi dopo, l'avventura del Tanguito in nerazzurro non può decisamente considerarsi positiva e per questo avrebbe deciso di tornare a giocare a Siviglia.

L'Inter aveva molte aspettative su Banega ma la sua annata a San Siro è stata difficile per motivi principalmente tattici, dato che né De Boer né Pioli sono riusciti a trovare una collocazione ideale per l'argentino, utilizzato sia da mediano che da trequartista.

Calciomercato Inter, Banega verso Siviglia

Banega potrebbe tornare al Siviglia

Le due stagioni di Banega al Siviglia sono state forse le migliori della sua carriera, con l'argentino che era titolare fisso in una squadra che vinse per due anni di fila l'Europa League. Il suo addio a parametro zero fu malvisto dai tifosi che speravano in un suo rinnovo contrattuale ma dopo l'esperienza poco positiva all'Inter, Banega è pronto a tornare.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport infatti, il Siviglia è molto vicino a riportarlo in Andalusia. Gli spagnoli avrebbero fatto un'offerta per lui di circa 9 milioni di euro e sarebbero vicini a trovare un accordo coi nerazzurri che chiuderebbero un'operazione di calciomercato molto vantaggiosa vista la plusvalenza garantita dopo l'arrivo a zero del giocatore.

A rafforzare l'ipotesi di un ritorno di Banega a Siviglia, sono arrivate le parole del suo procuratore Marcelo Simonian, che al quotidiano spagnolo AbcSevilla ha chiarito quale siano le intenzioni del suo assistito per la prossima stagione.

Per Banega, Siviglia è Siviglia e sarà sempre casa sua. Ha avuto la possibilità di giocare in Italia e adesso capisce più che mai il valore di casa sua. Siviglia è il posto in cui si è sentito ben voluto dalla gente.

Con i soldi che arriveranno per Banega, l'Inter potrà concentrarsi sul trovare un suo sostituto sul calciomercato, con la trattativa per Borja Valero della Fiorentina che è sempre più vicina alla chiusura.