Una rivalità che va oltre il calcio, decisa da uno dei gol più discussi di sempre e dalla cavalcata con gli 11 tocchi. Semplicemente, Diego Armando Maradona.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Antonio Gargano

Non è un caso che partite storiche riescano ad accendere il sentimento popolare anche fuori dal calcio. Il 22 giugno 1986 accadde esattamente un episodio del genere. Estadio Azteca, Città del Messico: va in scena il quarto di finale del Mondiale tra Argentina ed Inghilterra. Solo uno dei 22 in campo può giocare con il termometro emotivo di due nazioni in un tale stato di tensione e ostilità reciproca. Il suo nome è Diego Armando Maradona.

In realtà, i primi 45 minuti di quel pomeriggio non lasciano presagire nulla di storico: Bilardo non è il tipico esteta sudamericano e spera che il suo Diez inventi una giocata delle sue, Bobby Robson preferisce concedere l'iniziativa agli avversari. Bisogna aspettare il secondo tempo perchè succeda qualcosa. La posta in palio va oltre la semplice qualificazione alle semifinali e nei 5 minuti in cui si decide il match c'è tutta la rivalsa di una fazione sull'altra, tra supremazia tecnica e mezzi tutt'altro che leciti.

L'Argentina riparte col piede sull'acceleratore e colpisce anche un palo. È il minuto 51 e l'azione passa, ovviamente, dai piedi di Maradona. Diego cerca la penetrazione per vie centrali, sfruttando una triangolazione con Valdano che però non si concretizza. Si alza uno strano campanile e la palla rimane a metà strada proprio tra Maradona e Shilton: il portiere viene anticipato, ma dove non arriva una chioma riccia arriva un pugno, che spinge in porta un contestatissimo 1-0.

Maradona, tra Mano de Dios e 11 tocchi

"È stata la Mano di Dio", commenterà Diego nelle ore successive, ma prima c'è da chiudere il discorso qualificazione. Passano 3 minuti e riceve palla poco prima della linea di centrocampo, parte in un'azione solitaria che si sviluppa nei famosi 11 tocchi con cui salta praticamente tutta l'Inghilterra, Shilton compreso. La voce di Victor Hugo Morales, commentatore argentino che accompagnò la cavalcata di Maradona, regala immediatamente una serie di pilastri della letteratura sportiva. Il gol di Lineker serve solo per il 2-1 finale, perchè l'Argentina resiste all'assedio e prosegue il suo cammino verso il secondo Mondiale della sua storia.

Non solo "Mano de Dios", ma anche gli 11 tocchi: è il gol più bello di tutti i tempi?

Il precedente delle Falkland

Non è solo una vittoria calcistica, ma anche una ventata d'orgoglio dopo il dramma del 1982. L'Argentina provò a salvare il regime invadendo le Isole Falkland, al largo della sua costa ma di appartenenza britannica, recuperando l'originaria denominazione di Malvinas. Margaret Thatcher reagì e diede il via ad una guerra vinta tra aprile e giugno, con un bilancio di 255 morti inglesi e 649 argentini. Troppo per essere cancellato con una vittoria in Coppa del Mondo, ma la reazione dei tifosi a Città del Messico conferma quanto sia stato determinante l'impatto di Maradona nell'immaginario dell'Albiceleste, soprattutto in quel pomeriggio di 31 anni fa.