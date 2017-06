Clamorosa decisione del General Manager al rientro nello show: in discussione la valigetta vinta da Carmella. E intanto Randy Orton manda un altro messaggio a Mahal.

3 ore fa di Marco Ercole

A WWE SmackDown, chiaramente, siamo ancora in pieno clima Money in the Bank, il Pay-Per-View andato in scena domenica notte, che ha sancito un nuovo primo sfidante al titolo maschile, Baron Corbin, e un’altra (anche se con un finale decisamente controverso) per quello femminile, Carmella.

Alle due title shot conquistate non si è aggiunto nessun cambio di cintura nel corso dell’evento, compresa quella del campione WWE Jinder Mahal, capace di battere Randy Orton a casa sua, di fronte al padre Bob Orton.

Difficilmente The Viper lascerà correre dopo due sconfitte consecutive e la rivalità con l’indiano è ben lungi dall’essere conclusa. Questa e tutte le altre situazioni attualmente in ballo nel roster blu che si svilupperanno stasera allo Wright State University Nutter Center di Dayton, Ohio, ve le racconteremo come sempre in WWE-ek SmackDown, la rubrica dedicata al mondo del wrestling a cura di FOX Sports.

WWE SmackDown

La puntata di WWE SmackDown comincia con l'ingresso sul ring di Carmella, la vincitrice del primo Money in the Bank Ladder Match femminile della storia. Assieme a lei, ovviamente, James Ellsworth, sulla carta il vero vincitore, visto che è stato fisicamente lui a staccare la valigetta dal gancio, per poi consegnarla alla sua padrona.

I due domandano al pubblico come mai li fischino e sottolineano come la vittoria sia legittima e non vada contro alcuna regola, visto che il Ladder Match è da sempre un No Disqualification. E poi a loro non interessa dello show, guardano solo i loro obiettivi personali.

La loro strategia si è rivelata dunque vincente, sono stati i più intelligenti rispetto a tutte le altre concorrenti che avevano in mente di fare la storia. Carmella invece ha pianificato il futuro, sfruttando il regolamento a suo vantaggio e diventando "Miss Money in the Bank". E tutti gli altri non possono fare altro che accettarlo e mettersi l'anima in pace.

Backstage

Passiamo nel backstage, dove Charlotte va del General Manager Daniel Bryan, tornato di nuovo a dirigere WWE SmackDown. La figlia di Rick Flair protesta per l'esito del MITB Ladder Match femminile, lui replica che effettivamente Carmella ha ragione, in quanto si tratta da sempre di un match senza squalifiche.

La figlia del Nature Boy sottolinea però un aspetto, ossia che le regole si sarebbero dovute applicare sulle 5 concorrenti, non su personaggi esterni. Per cui invita il GM a fare qualcosa al riguardo.

Big E v Jimmy Uso

Dopo il fantastico match con i titoli di coppia in palio che abbiamo visto a Money in the Bank, nuovo incrocio tra il New Day e i confermati campioni in carica degli Usos, solo perché hanno deciso di scappare chiudendo un incontro fino a quel punto entusiasmante. Questa volta se la vedono sul ring solo Big E contro Jimmy Uso, in un single match.

Con il componente del New Day in netto vantaggio, i due fratelli Uso fanno come per andarsene un'altra volta, ma in questo caso vengono fermati da Tiger Woods e Kofi Kingston, e Jimmy viene rispedito sul ring, dove subisce la Big Ending che chiude il match in favore di Big E.

Backstage

Mentre Daniel Bryan è impegnato in una conversazione al telefono con il Commissioner Shane McMahon, lo raggiungono Natalya e Tamina, che chiedono cosa abbia intenzione di fare riguardo la vittoria di Carmella al MITB femminile. La risposta è che a breve prenderà una decisione.

Intanto da un'altra parte del backstage viene intervistata Naomi, interrotta dall'arrivo di Lana. La russa le dice che dovrebbe considerarsi fortunata per quanto accaduto con Carmella, perché se non fosse stato per lei avrebbe perso la sua cintura. E siccome Naomi non vuole alibi, propone immediatamente un rematch tra loro due la prossima settimana.

Altra intervista, questa volta a Randy Orton, uscito sconfitto due giorni fa dal match per il titolo WWE contro Jinder Mahal. The Viper non è affatto rassegnato, l'idea di farsi da parte non lo sfiora nemmeno. Anzi, sottolinea che adesso non si farà alcuno scrupolo se dovrà colpire amici, parenti, se gli potrà far chiudere la carriera e così via. Il suo unico obiettivo ora è fare male a Jinder Mahal e riprendersi la cintura.

Dolph Ziggler v Shinsuke Nakamura

Il secondo match della serata in programma è quello tra Dolph Ziggler e Shinsuke Nakamura, due delusi usciti sconfitti dal Money in the Bank Ladder Match maschile. Entrambi però si sono resi protagonisti di due ottime prove e confermano il loro stato di forma anche in questo Single Match che li vede uno di fronte all'altro.

Ad avere la meglio, dopo una prima parte molto combattuta, è il giapponese, che va a chiudere in crescendo trascinato dal pubblico, con un Kinshasa decisivo.

Backstage

Torniamo con la telecamera nel backstage, dove Daniel Bryan si complimenta con Sami Zayn per la prestazione al MITB e gli assegna un match contro Baron Corbin per la prossima settimana. Poi arriva Becky Lynch, visibilmente stravolta a livello emotivo. Zayn le mostra la propria solidarietà, poi se ne va e la lascia con il GM.

Becky dice a Bryan che il fatto di essere arrivata così vicino alla vittoria e di aver visto scippare qualcosa che pensava fosse suo la sta facendo uscire di testa. Poi di fronte ai tentativi di giustificazione da parte del General Manager, gli chiede se sia così complicato fare la cosa giusta. E se ne va.

Kevin Owens (c) v Chad Gable

Sul ring arriva Kevin Owens, che dopo essersi lamentato per il fatto di non aver vinto il Money in the Bank Ladder Match solo perché si sono coalizzati contro di lui tutti gli altri concorrenti, ricorda che WWE SmackDown è la terra delle opportunità, così come un tempo lo erano gli Stati Uniti. E così decide di indire una United States Open Challenge con il suo titolo in palio, per chiunque sia di Dayton, in Ohio. Si presenta sul ring AJ Styles che si dice pronto per combattere, ma Owens si rifiuta in quanto AJ non è del posto.

Allora si si presenta Chad Gable e Kevin Owens dice che anche lui non è del posto, lo sa bene. Chad dice di aver comprato casa proprio stamattina. KO gli chiede dove e la risposta è 3640 Cardial Avenue, AJ Styles dice di conoscere il posto e che quindi il match si può fare e deve cominciare.

Kevin Owens protesta, ma suona la campana e il match per il titolo comincia, con un Chad Gable molto aggressivo sin dall'inizio, tanto da mettere in serie difficoltà il campione degli Stati Uniti. Alla fine però riesce a conservare la sua cintura, grazie a una sola ma devastante Pop-Up Powerbomb che non lascia scampo al suo avversario e lascia un po' deluso AJ Styles, rimasto a bordo ring per osservare il match.

Backstage

Nel backstage, Zack Ryder e Mojo Rawley ricordano a Daniel Bryan che prima dell'infortunio di Zack avevano conquistato una title shot per la #1 Contendership ai Tag Team Titles. Così chiedono di poterla fare adesso. Il GM spiega che i tempi sono cambiati, ma che comunque la settimana prossima sfideranno gli Usos e se vinceranno avranno la loro chance.

Daniel Bryan sul ring

È arrivato il momento della decisione più attesa, con Daniel Bryan che sale sul ring. Dice di dover fare un annuncio e chiama tutte le partecipanti del primo Money in the Bank Ladder Match femminile della storia. Arrivano tutte le ragazze, più il solito Ellsworth. Il GM spiega che questo tipo di match è No Disqualification, per cui non esiste una regola che vieti a personaggi non coinvolti nell'incontro di salire e prendere la valigetta per darla a qualcun altro, per cui si tratta di un territorio inesplorato.

Si intromette James e dice di non riconoscerlo più, alludendo al fatto che avere una figlia "vegana e piagnucolona" lo possa aver cambiato. Daniel Bryan cambia subito espressione e avverte il manager di Carmella di non azzardarsi mai più, perché altrimenti prima lo distruggerà prima e poi lo licenzierà.

Le ragazze cominciano a discutere tra di loro, poi il General Manager riprende la parola e dice che non vuole togliere Carmella dalla storia. Quindi sarà la prima a restituire la valigetta vinta in un Money in the Bank e la settimana prossima ci sarà una nuova edizione di questo incontro, con le stesse protagoniste. Detto questo, strappa la valigetta dalle mani di Carmella e se ne va. Ne nasce un parapiglia sul ring, che si conclude con Becky Lynch che si sfoga di giorni di nervosismo, chiudendo Carmella nella Dis-Arm-Her.

Jinder Mahal v Luke Harper

Arriviamo così al Main Event della serata, lo scontro tra il campione WWE Jinder Mahal e Luke Harper. Il match è molto fisico e alla fine il Maharajah sembra prevalere, grazie anche a uno spettacolare Superplex. Subito dopo questa esecuzione, però, suona la musica di Baron Corbin, che entra con la sua valigetta! Incredibile, The Lone Wolf sembra volerla usare già adesso e si avvicina. Poi però ci ripensa, fa un giro intorno al ring e torna indietro, dicendo a Mahal di tenerlo sotto controllo.

Quel che basta per distrarre l'indiano e far riprendere Harper, che prova a chiudere. Il Maharajah è però attento, riesce a ribaltare di nuovo la situazione ed esegue la Camel Clutch che vale il conteggio di tre.

Corbin è un po' deluso e se ne va, Jinder Mahal esulta ma si ferma subito. Suona la musica di Randy Orton! Che stavolta si avvia verso il quadrato. Viene attaccato dai Singh Brothers, di cui si sbarazza agevolmente. Poi sale sul ring e colpisce anche Mahal, che tenta di scappare. Il campione WWE raggiunto immediatamente da The Viper, che continua il pestaggio. Quando si prepara per l'RKO, tornano i Singh Brothers che si sacrificano e la prendono al posto del loro Maharajah, uno addirittura al volo. Jinder Mahal scappa tra il pubblico. Ma Randy Orton ha mandato il suo messaggio.