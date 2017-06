Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, gli Hammers hanno rivelato al mondo il nuovo kit: è ispirato alla divisa indossata nel 1976 nella finale di Coppa delle Coppe.

Uno dei momenti più attesi della stagione del West Ham United è arrivato: la società ha svelato la nuova maglia, quella che accompagnerà la squadra nel corso della stagione 2017/2018. Oltre alle consuete foto di rito, gli Hammers hanno realizzato un video della durata di circa 2 minuti nel quale ripercorrono passo passo la storia del club, dalla fondazione nel 1895 fino ai giorni nostri, passando per gli anni d'oro a cavallo tra il 1960 e il 1980.

Il West Ham, che si prepara alla sua seconda stagione al London Stadium, forse lo stadio meno inglese di tutta la Premier League, ha voluto rimanere fedele alle proprie tradizioni: la nuova maglia è ispirata a quella indossata dai leggendari Billy Bonds e Trevor Booking nella finale di Coppa delle Coppe del 1976, giocata contro l'Anderlecht allo stadio Heysel.

I tre giocatori scelti dalla società per partecipare al lancio ufficiale sono stati Lanzini, Carroll e Mark Noble, tre icone del club e idoli dei tifosi, ancora scossi dalla turbolenta stagione appena conclusasi, cominciata con il cambio dello stadio, passata attraverso il complicato addio di Payet e culminata con un'inaspettata lotta per non retrocedere.

West Ham, presentate le nuove maglie: parla il capitano

Quando i ragazzi hanno provato la nuova maglia sono stati positivamente impressionati: quello che conta per noi giocatori è il materiale con il quale le maglie vengono realizzate, è quello che realmente fa la differenza. Non vediamo l'ora di giocarci la prossima stagione.

Questo il commento del capitano Mark Noble sul nuovo kit ufficiale. Gli ha fatto eco anche Michail Antonio, votato qualche settimana fa dai tifosi "Giocatore dell'Anno", che ha parlato dell'importanza del nuovo design e del rapporto particolare venutosi a creare tra squadra e supporters.

I nostri tifosi sono legatissimi alla storia e alle tradizioni. Per loro la maglia rappresenta un valore importantissimo e un motivo di orgoglio, proprio come per noi giocatori quando scendiamo in campo weekend dopo weekend nel corso della stagione. Il kit di quest'anno è davvero unico nel suo genere e probabilmente il migliore che abbia mai indossato da quando ho iniziato a far parte di questo club.

La maglia sarà disponibile dalle prossime ore sul sito ufficiale del West Ham e avrà un costo di 55 sterline per gli adulti e 45 sterline per i ragazzi sotto i 16 anni. I tifosi avranno la possibilità di usufruire di uno sconto del 10% nel corso dei primi giorni di vendita, presumibilmente da oggi fino al termine della prossima settimana.