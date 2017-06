Silvio Piola è ancora oggi il miglior cannoniere di tutti i tempi del campionato italiano, un professionista esemplare che ha scritto la storia. E quella 'manina santa'...

1 condivisione 0 stelle

1 ore fa di Alessandro Menghi

Vi abbiamo raccontato le prodezze di Giuseppe Meazza e i suoi memorabili gol. Ma come ogni campione che si rispetti, anche Pepin aveva il suo rivale e allo stesso tempo alleato, compagno e amico di campo: Silvio Piola. Come oggi il talento di Cristiano Ronaldo si compara al genio di Leo Messi, anche allora i paragoni tra Meazza e Piola erano all'ordine del giorno.

L'avventura calcistica di Piola comincia alla Pro Vercelli dove resta per cinque anni, ma è alla Lazio che si consacra riuscendo a fare ancora meglio. Chiude poi alla Juventus e al Novara all'età di 41 anni. Una vita dedicata allo sport, ha fatto del calcio il suo amore più grande e nel nostro campionato è ancora oggi il re assoluto: 290 reti nella classifica generale dei gol in Serie A, mai nessuno come lui.

Era, come amava dipingerlo Gianni Mura, "uno stacanovista del tiro, un proletario del gol". Da ogni posizione e in ogni modo, l'obiettivo che Piola si prefissava - fare gol - veniva raggiunto praticamente sempre. Uno spettacolo per chi l'ha visto giocare, una meraviglia gustare l'istinto che aveva sotto porta. Le sue intuizioni, proibitive per qualunque altro, rendevano Silvio Piola un artista del calcio.

Silvio Piola: l'altro Meazza

Era davvero l'unico che poteva reggere il confronto con Giuseppe Meazza. Pioniere del gol al volo e delle sforbiciate acrobatiche, Piola pareva essere una spanna sopra agli altri. Erano le qualità tecniche che parlavano per lui, oltre ai suoi record: spilungone come era, i palloni che cadevano dal cielo li colpiva mettendo "la testa sempre mezzo metro più in alto di tutti e senza la minima paura" e nel gioco palla a terra era dinamico e preciso.

Un campione sotto ogni aspetto: Silvio Piola

Meno tecnico rispetto a Meazza, ma con una freddezza in area di rigore disarmante. Così glaciale e spietato che era come se avesse un sesto senso per il gol, intuendo prima di tutti come concludere l'azione. Era l'unico che poteva fare da spalla a Pepin, i due formavano una coppia straordinaria. In Nazionale hanno dato prova della loro intesa conquistando il Mondiale del 1938. Per il campionato ci ha provato l'Inter a costituire il tandem, ma il trasferimento - probabilmente - venne ostacolato da alcune disposizioni provenienti dall'alto: Meazza e Piola insieme in una sola squadra non avrebbero dato scampo a nessuno e la società nerazzurra avrebbe vinto il torneo troppo facilmente.

Rivali, compagni, amici: Piola e Meazza, la coppia perfetta

Dunque, il trasferimento a Milano saltò e così Piola venne ceduto alla Lazio per l'incredibile somma (per quei tempi) di 250mila lire. Una proposta irrinunciabile, come lo stesso attaccante poi ammise affermando che alla Lazio "allora un calciatore poteva dire solo di sì". Ancora oggi i tifosi laziali reputano Piola come uno dei più forti attaccanti che abbia mai giocato per la loro squadra, inserendolo sul podio dei migliori. E poi, come dimenticare quel derby del 1941? Ferito alla testa con un taglio sulla fronte, venne fasciato, strinse i denti e rientrò in campo portando alla vittoria i biancocelesti grazie a un suo gol proprio di testa.

Come ripetuto sempre da Mura, "Piola in Italia è stato il gol" e neppure a Roma fallì. Nel 1933 contro la Fiorentina segnò sei gol: ancora oggi, per questo, detiene il record per numero di gol siglati in una sola partita di Serie A insieme a Omar Sivori. Due anni prima sul campo dell'Alessandria infilò il portiere quattro volte. Era il prototipo del centravanti perfetto, tanto che per tanti anni è stato impossibile parlare di un attaccante, in termini lusinghieri, senza sentirsi dire: "Parli così perché non hai visto Piola".

Silvio Piola durante un match con la Lazio

Era proprio l'altro Meazza, in tutto e per tutto. Non solo per lo stile di gioco che esprimeva con eleganza sul prato verde, ma anche per gli atteggiamenti che manteneva fuori dal campo. Tutto l'opposto del suo amico-rivale: mai sotto i riflettori, conduceva una vita riservata, era allergico alla televisione e alle pubblicità. Amava andare a caccia con i suoi cani, non beveva né fumava e non era un donnaiolo. La sua unica fiamma fu Alda Ghiano, che poi sposò e dalla quale ebbe due figli, Dario e Paola. Fu proprio una vita vissuta così, tranquilla e senza stress ulteriori, che gli permise di giocare ad alti livelli fino all'età di 41 anni.

Piola è morto? No, è immortale

Il record di gol segnati in Serie A, nella classifica di tutti i tempi, rende Silvio Piola il centravanti più prolifico di sempre. E pensare che la sua carriera è stata anche interrotta dalla Seconda Guerra mondiale. Quando l'8 settembre del 1943 l'Italia firma l'armistizio uscendo dalla guerra, il paese è spaccato a metà e Piola, in visita nella sua città d'origine, Vercelli, non può fare ritorno a Roma per giocare con la Lazio. Subito si sparge la voce: "Piola ucciso dopo i bombardamenti". Le comunicazioni tra le "due Italie" erano saltate e non si avevano più notizie dell'attaccane biancoceleste. Addirittura, c'era chi a Roma portava il lutto.

Dopo la guerra, Piola va prima alla Juventus e poi al Novara dove continua a stupire

Ma Piola era vivo e vegeto e continuava a giocare senza perdere tempo. Aveva trovato un ingaggio al nord col Torino, con il quale disputa un campionato non valido. Dopo la guerra milita due stagioni alla Juventus, per poi trasferirsi al Novara in Serie B dove chiude la carriera. Qui arriva a 34 anni: in quel momento molti credono che sia arrivato alla fine del ciclo, ma Piola stupisce ancora continuando a segnare e a giocare per altri setti anni. Riporta il Novara nella massima serie con il concreto contributo di 70 gol, di cui 18 segnati quando aveva 38 anni. L'ultima rete la sigla a 40 anni: immortale Piola.

La 'manina santa'

La sua gloriosa figura non è sfuggita a polemiche e incidenti. Aneddoti hanno riempito i suoi anni da calciatore, regalandoci siparietti curiosi. Il primo da ricordare è quello che risale al febbraio del 1937, durante un derby di Roma. La partita finì in rissa, con i carabinieri costretti ad intervenire per dividere i giocatori. Piola venne squalificato per una giornata perché, in qualità di capitano della Lazio, non riuscì a sedare gli animi mancando quindi alla responsabilità morale.

Il secondo episodio particolare capitò a Piola nel 1939, ai tempi della Nazionale durante il match tra Italia e Inghilterra. L'attaccante azzurro segnò un gol di mano, d'istinto, d'astuzia ma senza malizia. Lo stesso Piola ammise che quella rete non fu calcolata:

Tentai una rovesciata, ma non avendo lo spazio per distendermi e vedevo la sfera che stava cadendo, allungai il capo per colpire con la nuca. Quando mi avvidi che non ce l'avrei fatta, portai la mano all'altezza della testa e il pallone schizzò in porta.

L'arbitro non si accorse di nulla e convalidò il gol. La stampa inglese si scatenò, ritenendo falsato il 2-2 finale. Ma come condannare un giocatore così. Solo i migliori hanno nel repertorio anche il gol di mano: Maradona dice nulla? La "manina santa" - così come è stata ribattezzata - ha fatto storia e ha contribuito a rendere ancora più grande Silvio Piola.