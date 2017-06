Secondo quanto rivelato da ESPN, la posizione dei Red Devils sarebbe stata archiviata, mentre resta sotto esame quella del club bianconero.

di Marco Ercole

Il trasferimento di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United della scorsa estate rischia di mettere in grossa difficoltà il club bianconero. Un'operazione storica, diventata la più costosa di sempre nel calcio con i 105 milioni di euro versati dai Red Devils per riportare a casa il centrocampista francese. Il problema (o presunto tale) è però che gran parte di questi e - molti altri ancora sempre in riferimento a questa operazione - siano finiti nelle tasche di un soggetto terzo, in questo caso Mino Raiola.

Dei 105 milioni in questione, infatti, 27 in teoria sono spettati al procuratore del calciatore francese, o meglio alla sua agenzia, la Topscore Sports Limited. Merito di un accordo firmato dallo stesso Raiola e l'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, più o meno tre settimane prima della cessione di Pogba al Manchester United.

Non è finita, perché a sua volta anche il club inglese aveva concordato con la stessa agenzia un pagamento di ulteriori 19,4 milioni di euro, pagabili in 5 "comode" rate entro settembre 2020. Aggiungiamoci pure lo "stipendio" che Pogba deve al suo agente di 2,6 milioni e il calcolo è presto fatto: ben 49 milioni tondi tondi intascati da Mino Raiola per un'operazione di calciomercato. Ora, si può discutere per giorni sull'etica e fare tutti discorsi di questo genere, ma il problema non è certo questo. Perché la normativa FIFA che disciplina i trasferimenti dei calciatori, almeno sulla carta prevede delle limitazioni sotto questo punto di vista.

La FIFA proibisce che il cartellino di un calciatore possa essere "frazionato" in più parti e tra più soggetti (che siano essi persone, agenzie, fondi d'investimento o altro non fa nessuna differenza), ma devono essere esclusiva competenza del calciatore stesso o della squadra di appartenenza. I TPO, cioè third-part ownership, sono sostanzialmente vietati, anche se - fatta la legge, trovato l'inganno - spesso questa normativa è stata aggirata attraverso percentuali prefissate su rivendite future del giocatore stesso.

Ecco, la FIFA ha deciso di indagare su questo tipo di situazione, per capire come sia possibile che siano stati generati degli introiti così elevati (da dimostrare) per il procuratore di Pogba. Secondo quanto riportato da ESPN, il massimo organismo calcistico avrebbe aperto un'indagine in merito proprio a questi compensi ricevuti da Raiola nell'ambito dell'operazione di calciomercato che ha portato il calciatore francese dalla Juventus al Manchester United.

Il portale statunitense ha pubblicato un virgolettato attribuito a un anonimo portavoce della FIFA:

Possiamo confermare che è stata aperta una procedura disciplinare nei confronti della Juventus. Non possiamo fare ulteriori commenti dato che la procedura è in corso. Possiamo confermare che non sono state aperte procedure nei confronti del Manchester United.

I Red Devils quindi sarebbero già stati scagionati, mentre per quanto riguarda la Juventus il discorso è ancora da approfondire. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma le possibili sanzioni per questioni di questo tipo potrebbero variare da "semplici" multe al blocco del calciomercato in entrata. Il club bianconero in ogni caso si sente tranquillo e non è affatto sorpreso da questa possibile procedura disciplinare, in quanto si tratterebbe di un formale atto di notifica relativo ad approfondimenti già effettuati negli ultimi mesi.