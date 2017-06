Dopo Inter e Milan, un'altra società storica del calcio italiano diventa di proprietà di un gruppo cinese: nel pomeriggio è infatti è stato annunciato il passaggio della maggioranza delle azioni del Parma al gruppo cinese Desport, che dal primo di luglio acquisirà ufficialmente il 60% delle quote del club emiliano.

Il presidente dell'azienda asiatica, Jiang Lizhang, era diventato nel 2016 proprietario di un'altra società calcistica, il Granada, acquistato direttamente dalla famiglia Pozzo. La trattativa per l'acquisizione del Parma andava avanti già da qualche mese e inizialmente doveva riguardare solo il 30% delle quote.

Ora però è stato chiarito come il gruppo cinese acquisirà la maggioranza delle azioni parmensi, con la percentuale restante divisa fra il gruppo imprenditoriale Nuovo Inizio, che terrà il 30% e l'azionariato diffuso dei tifosi, Parma Partecipazioni Calcistiche, che avrà il 10%.

Lucarelli esulta per la promozione in Serie B

L'annuncio è stato dato dal vicepresidente Marco Ferrari, che ha tenuto una conferenza stampa a Collecchio per spiegare la nuova situazione della società, appena promossa in Serie B, e dare i dettagli della trattativa che ha portato la cessione della maggioranza delle azioni al gruppo cinese.

Ci sono stati incontri positivi con Jiang Lizhang, molto conosciuto in patria e presidente di Desport. Si tratta di un interlocutore serio, affidabile e desideroso di investire nel Parma che ha un certo appeal nei mercati asiatici fin dagli anni '90.

Ferrari ha dato anche informazioni su quello che sarà l'organigramma del nuovo Parma a livello sia dirigenziale che tecnico, viste la conferme del direttore sportivo Daniele Faggiano, dell'amministratore delegato Luca Carra e del tecnico Roberto D'Aversa.

Ci sarà una continuità a livello tecnico e dirigenziale, siamo onorati che Jiang Lizhang abbia scelto la piazza di Parma per investire nel calcio. È una grande opportunità per la città e la squadra che in futuro potrebbe cullare ambizioni inedite negli ultimi 15 anni.