Marc Spears è semplicemente una delle migliori penne degli Stati Uniti nel trattare lo sport, e ora che lo ha unito al tema del razzismo con Undefeated ha portato la sua qualità a un livello ancora superiore.

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Simone Mazzola

S: Ciao Marc sono Simone. Ci siamo conosciuti alle Finals 2012, probabilmente non ti ricorderai di me, ma vorrei scrivere un articolo sulla tua carriera e modo di fare giornalismo. Posso disturbarti telefonicamente? M: È un po’ tardi, in realtà, qui è mezzanotte passata. Tra un paio di giorni però dovrei avere mezz’ora buona prima di andare al lavoro la mattina. Anticipo un po’ la sveglia e ci sentiamo. S: Ops, dannato fuso orario che pensavo di aver calcolato bene. Grazie mille, ci sentiamo presto.

Che Marc si fosse alzato da poco l’ho capito quasi immediatamente quando ho percepito la voce tipica di chi ancora non si è schiarito le corde vocali; del resto a San Francisco sono le sette e mezza di mattina, orario in cui tutto si fa fuorchè concedere un’intervista dall’altra parte del globo.



Marc Spears è uno stimatissimo columnist di ESPN che ha lavorato anche per YahooSports al fianco di Adrian Wojnarowski, ed è considerato come uno dei migliori in assoluto nel panorama giornalistico statunitense.

Al momento è la penna più ispirata del sito www.undefeated.com, che si prefigge l’obiettivo di parlare di basket accostandolo allo spinoso tema della discriminazione razziale. Il caso ha voluto che il portale (nato nel 2015) abbia poi avuto il massimo splendore proprio nel momento in cui ha imperversato nella vita sociale statunitense un pesante riacutizzarsi dello scontro tra neri e bianchi, ma soprattutto tra forze dell’ordine e civili afroamericani:

Per me è semplicemente un onore poter far parte di questo progetto –dice- Sin da quando ho iniziato a scrivere sono sempre stato molto attivo sul tema razziale facendo parte e gestendo diverse associazioni di categoria.Ora posso unire la mia passione per la pallacanestro con l’inclinazione nel trattare temi socialmente delicati. Sono orgoglioso ed è un’esperienza molto stimolante dal punto di vista intellettuale

The Undefeated: sport e società

Quando si tirano le somme tra sport e discriminazione il pericolo di cadere nelle ovvietà o di urtare la sensibilità delle persone diventa molto alto, e per non scivolare in queste sabbie mobili serve una gran dose di tatto. Creare un rapporto di fiducia con l’interlocutore è molto importante, infatti nel suo miglior Q&A di carriera con David Fizdale ha creato un filo diretto molto particolare.

Gli eventi di violenza in Louisiana e Minnesota hanno riportato alla luce la piaga razziale che ha coinvolto bianchi e afroamericani, connubio che ha rievocato bruttissimi ricordi anche nella mente del coach riguardo all’assassinio del nonno ad opera di ragazzi bianchi, proprio sullo zerbino di casa.

Fizz non lesina particolari sull’aggressione rabbuiandosi nel ricordare anche il giorno successivo, quando l’assassino venne catturato e portato da lui. Marc percepisce la commozione e la fatica nel raccontare l’avvenimento ponendogli l’ultima domanda che cambia il mood del racconto:

Quando hai avuto davanti l’assassino, nonostante il rancore, non hai agito. È stato un grande gesto.

Ed è in quel momento che il volto di David cambia espressione e dalla commozione passa all’orgoglio di essersi comportato con integrità, ridando nuova linfa all’intervista. Perché non conta solo la qualità delle domande, ma anche i momenti in cui vengono poste e forse senza quella virata verso l’integrità morale, quell’intervista non sarebbe potuta continuare.

Oltre a questo ci sono stati diversi momenti in cui Undefeated ha spalancato le porte del grande giornalismo entrandone a far parte con pieno diritto: il primo quando Michael Jordan ha scritto in esclusiva la lettera “I can’t no longer stay silent” esponendo apertamente la propria posizione sui conflitti polizia-afroamericani, il secondo quando, grazie a Marc, la testata è stata invitata a un evento privato indetto da Carmelo Anthony a Los Angeles, dove sono stati messi in una stanza ottanta ragazzi afroamericani, bianchi e latini con i poliziotti del dipartimento sud per intavolare una discussione civile sulle posizioni di ciascuna fazione:

È stato un evento che sembrava fatto su misura per me –spiega orgoglioso Marc- farne parte ha significato tanto. In molti mi hanno chiesto se avessi avuto timore a fare domande potenzialmente scomode, ma io sono un giornalista e la mia ricerca della verità va oltre ogni tentennamento, a patto di trattare ogni persona con il massimo rispetto

Gli esordi al Denver Post con l'ammutinamento e Carmelo

È proprio questo estremo senso di responsabilità che gli permette di essere il giornalista con più numeri di cellulari dei giocatori. Ogni volta che una stella arriva a San Francisco è a Marc che chiede consiglio sul miglior ristorante della zona o sul locale più adatto per consumare una chiacchierata con un vecchio amico. Uno status del genere si raggiunge dopo anni e anni di onestà intellettuale, già percepita sin dal primo momento.



È l’inizio della carriera da giornalista di Marc che, al termine dell’università, è una top pick tra i potenziali giornalisti con continuative collaborazioni in piccole testate locali. Si trasferisce a Denver e, con un pizzico di fortuna (visto il licenziamento del precedente beatwriter Monroe), finisce per diventare la penna ufficiale dei Nuggets, squadra barzelletta dell’epoca. I primi momenti sono d’apprendimento, ma un test importante arriva subito.

Dopo un road trip finito a suon di ventelli subiti, i Nuggets ritornano a casa alle quattro di notte, così Dan Issel decide di fissare un allenamento punitivo alle 10 della mattina seguente al posto del normale day off. Van Exel e McLeod decidono di boicottarlo intimando ai compagni di non presentarsi. Ryan Bowen e Tariq Abdul-Wahad si recano lo stesso, ma tempestiva arriva la comunicazione dei Nuggets che cancella l’allenamento. Marc però ha intercettato le voci dei due scioperanti e ne ha testimonianza audio, ma è eroso dall’incertezza se pubblicare un pezzo a riguardo. Alla fine, anche grazie alla spinta del caporedattore, opta per scrivere la storia che va sul Post il giorno dopo.

Issel, alla successiva conferenza stampa, lo attacca frontalmente accusandolo di essersi inventato una bugia per farsi il nome e creare lo scoop, ma quando poi arriva l’audio con le dichiarazioni degli interessati, nessuno ha più dubbi e tutto viene messo nell’ottica della verità:

Bisogna essere onesti e imparziali in questo lavoro –prosegue- come giornalisti abbiamo il dovere di raccontare le cose per come sono, senza menzogne, ma non omettendo mai la verità

Marc ha così offuscato il ricordo di Monroe a Denver, e Carmelo Anthony è la nuova stella in città. I due s’intendono da subito davanti a una cena e un’onesta chiacchierata:

Io sono dalla tua parte –dice a Melo- finché giocherai bene e ti comporterai altrettanto io scriverò solo cose buone sul tuo conto, ma se farai qualche errore o giocherai male lo dirò. Questo è il ruolo del giornalista: dire la verità senza mistificazioni o attacchi personali, ma nemmeno omettendo alcun particolare. Spero che tu lo capisca

E così ha fatto, visto che una decina di anni dopo è stato uno dei fortunati partecipanti su invito a un avvenimento molto importante come quello che Melo ha organizzato a South L.A.

Siamo ancora nelle prime ore della mattina, sbadiglia ma continua a raccontare.

L'ispirazione giornalistica e il duro lavoro

Secondo Marc all’inizio della carriera ognuno deve avere un mentore con la voglia di tramandare la propria passione. Lui ha avuto Mark Purdy, giornalista del San Josè Mercury che ha ricevuto, letto e risposto a una lettera in cui gli venivano chiesti lumi su come diventare un giornalista professionista.

Senza quella risposta di Purdy non sarei qui a parlare con te

Dice con una voce che è un misto di emozione e soddisfazione, seguita subito dopo da un grande insegnamento

Vi dico di non diventare come me, ma meglio di me. Bisogna essere disposti a non saltare le tappe, a fare la gavetta e migliorare il proprio modo di fare giornalismo. Nella vita bisogna sbagliare e imparare dagli errori se si vogliono fare passi avanti. A oggi non riesco nemmeno a leggere alcuni miei pezzi di anni fa perché li ritengo roba da buttare

Questo è Marc: sentimento e lucidità.



A tal proposito provo a raccontargli di quella mia esperienza alle finali, di come sia stata per me un’occasione clamorosa per imparare dai migliori. Ricordo perfettamente come lui e tanti altri giornalisti di grande blasone bramassero di arrivare nella hospitality post gara per poter stare a parlare ore e ore sulla partita appena conclusa, confrontandosi e discutendo sul fallo-non fallo di KD o il quintetto perimetrale di Spoelstra.

L’ho conosciuto con un classico cappellino dei Raiders in testa (tifoso numero uno dei pirati neri), ci accomuna la fede per l’Arsenal e quando gli racconto cosa mi ricordo di lui al primo incontro si stupisce, come non mi sarei mai immaginato.

Tu sei Marc Spears e ti sei fermato con me a parlare di basket per un quarto d’ora nonostante fossi mister nessuno -gli dico- Adoro questa incredibile voglia di condividere che avete voi americani.

Il rapporto con Wojnarowski

Mi ringrazia di questo ricordo riportato alla mente dicendo che tutti hanno bisogno di un momento così, e che stare al fianco di un altro mostro sacro come Adrian Wojnarowski è stato per lui ugualmente importante, infatti ha avuto parole splendide su Woj:

Non credo dorma mai -scherza- è un lavoratore instancabile, un news breaker senza precedenti e un giornalista come mai ho visto nella mia carriera. L’impero che ha creato è solo merito suo e per me è stato un grande onore poter condividere con lui questo lavoro e soprattutto aver potuto attingere dalla sua grande qualità. Sono orgoglioso di lui e ho apprezzato molto le sue parole quando ho deciso d’intraprendere una strada diversa da YahooSports

Sono parole sincere ed emozionate quando me le racconta, così come sono genuine e sentite quelle che Woy gli riserva in un lungo post di Facebook dopo la dipartita per Undefeated.

Un rapporto professionale che stimola sempre a migliorarsi, sfociando poi nella stima reciproca e in un affetto che solo persone come Marc possono generare.

Quando si parla di Woj guardo il mio registratore e dice già 41 minuti. Un’altra volta sono andato oltre il tempo che pensavo avrebbe potuto dedicarmi. Gli dico che forse è tardi e che deve cominciare la sua lunga giornata lavorativa. So che è solito partire molto presto per essere sempre sulla notizia e la sua risposta è un’inspirational quote:

Accetta i tuoi errori, perché è da come reagisci ad essi la differenza tra normalità e straordinarietà. Nel giornalismo e nella vita

La sua giornata inizia, mentre le sue parole scolpiscono un altro volto nel mio personale Mount Rushmore del giornalismo.