Meno di due mesi ci separano dal dream match tra Floyd Mayweather e Conor McGregor. In vista di quel 26 di agosto abbiamo scambiato due chiacchiere con Alex Dandi.

Il 26 agosto sarà una data storica per gli sport da ring. Dopo mesi e mesi di trattative, Floyd Mayweather e Conor McGregor incroceranno i guantoni su un ring in un classico incontro di boxe. L'irlandese, all'esordio assoluto nel pugilato, si troverà opposto ad uno degli esponenti della noble art più importanti del 21esimo secolo, forse addirittura il più importante. Dall'altro capo del ring, come detto, vi sarà un atleta che su un ring ci sarà salito al massimo per qualche sessione di sparring, oltre che per alcuni incontri di MMA tenutisi proprio nel quadrato decisamente poco avvezzo alle arti marziali miste: Conor McGregor, campione pesi leggeri ed ex campione pesi piuma UFC, proverà a compiere l'upset del secolo in una storia che, per certi versi, ricorda un po' quella delle pellicole aventi per protagonista Rocky Balboa.

Un evento dal quale sarà lecito aspettarsi tutto, o forse niente: il trionfo della razionalità oppure il palesarsi di quella follia capace di stravolgere i pronostici? Noi, dal canto nostro, ci siamo già fatti le nostre domande. Tuttavia era evidente come questo non bastasse, ragion per cui abbiamo contattato Alex Dandi. Il nostro telecronista è ormai la voce UFC per eccellenza: agli statunitensi spetta Joe Rogan assieme ai suoi vari compagni d'avventura, a noi Alex, capace di tirare avanti la carretta come un Caronte del microfono.

Consulente per l'Ultimate Fighting Championship dall'ormai lontano 2011, è colui che forse meglio di tutti può presentarci il match nell'ambito del panorama sportivo nazionale.

Mayweather vs McGregor: parola ad Alex Dandi

Analizziamo sin da subito la questione legata all'annuncio del dream match tra Floyd Mayweather e Conor McGregor. Dopo voci che parlavano di un accordo sfumato per metà settembre, si è giunti ad un ok definitivo per il 26 di agosto. Come giudichi la scelta di puntare su una data simile? Non credi sia un po' azzardato aver accorciato i tempi preventivati, pur essendo i due atleti già in preparazione?

Credo che la data del 26 agosto sia perfetta. Questo è un match che è stato promosso indirettamente per almeno due anni, ovvero dalle prime volte in cui si è iniziato a parlare di questa fantasiosa ipotesi di superfight. Milioni di fan nel mondo aspettavano solo la data, e di fatto Mayweather e McGregor si stavano già allenando da mesi. Non credo ci sia una sola persona sul pianeta, appassionata di sport da ring, che non sappia già che quella è la data: quindi non c'era assolutamente bisogno di aspettare ulteriormente. Inoltre mi pare di capire che quella data sia stata scelta per non accavallarsi troppo con altri grandi eventi di boxe o di MMA.

Dal punto di vista tecnico, sulla carta, non c'è partita: per Conor McGregor dovrebbe essere già un successo concludere tutti i round. Ciò nonostante non bisogna tralasciare una serie di fattori come la freschezza atletica dell'irlandese rispetto all'avversario. Potendo puntare un euro sulla vittoria di Notorius, lo faresti?

Di base io non sono uno scommettitore, quindi non punto un euro su nessuno. Se lo fossi ovviamente punterei l'euro su McGregor, essendo dato come pesante sfavorito da tutti i bookmaker e considerato il mio gradimento per i rischi. Che gusto c'è a puntare sul favorito? Detto questo credo sia davvero tutta in salita per McGregor: boxe e MMA sono due sport diversi, con regolamenti diversi. Esordire da pro senza alcuna pregressa esperienza da pugile contro uno dei più grandi boxeur di tutti i tempi è sicuramente qualcosa che non abbiamo mai visto prima, e difficilmente vedremo ancora. Tuttavia, nel mondo degli sport da ring, proprio per la natura stessa degli sport da ring, c'è un angolo della nostra mente che ci dice che un pugno è sempre un pugno e che tutto può accadere. Mayweather potrebbe sempre scivolare su una buccia di banana e McGregor potrebbe mettere a segno il pugno della domenica, no (ride, ndr)?

Dal punto di vista commerciale, il dream match si presenta come un successo annunciato già a partire dalle pre-fight conference, che potrebbero concretamente essere anche più interessanti dell'incontro stesso. Credi ci siano i presupposti per sfondare i record di PPV venduti nella storia degli sport da contatto?

Quando si parla di PPV dobbiamo considerare come si guardi soprattutto al mercato nord-americano: proprio questo mondo dei PPV è totalmente in mano agli sport da ring. Come tutti sanno, il record di pay-per-view venduti è di 4 milioni e seicentomila, stabilito nel maggio 2015 da Mayweather vs Paquiao. Da allora le cifre per la boxe sono state molto più modeste, e solo Canelo vs Chavez dello scorso maggio è arrivato a quota un milione. UFC invece, con McGregor, da dicembre 2015 ad oggi ha abbondantemente superato quota un milione in quattro occasioni, superando anche il milione e seicentomila ma non arrivando mai alla quota di oltre 4 milioni come per Floyd vs Pac. Va da sé che ci sia grande attesa e che ci siano i presupposti per una cifra record di vendite, ma personalmente ho qualche dubbio che si superi quel record, anche se mi aspetto cifre altissime. I PPV in genere raggiungono cifre ragguardevoli quando al pubblico di appassionati specifici si aggiungono anche spettatori più casuali. Questo ovviamente avviene per match che hanno un grosso richiamo mediatico, e da questo punto di vista Mayweather vs McGregor centra di sicuro l'obiettivo. D'altra parte però credo davvero che molti appassionati sia di boxe che di MMA diserteranno l'acquisto, forse per snobismo, forse perché non credono possa essere un match di alto livello tecnico. Ecco quindi che ci sono pro e contro. La mia idea è che probabilmente si supereranno i 2 milioni, probabilmente anche i 3, ed il PPV si andrà a collocare come secondo miglior risultato di tutti i tempi. Superare quota 4 milioni e seicentomila mi sembra però ottimistico. Dovesse perdere Mayweather e dovessero prevedere una rivincita allora invece non avrei dubbi.

Analizzando nel dettaglio la possibile card dell'evento - che ricordiamo sarà curato triangolarmente da Showtime, Mayweather Promotions e probabilmente anche da UFC, seppur in minima parte - credi ci siano concrete possibilità di vedere altri match ibridi? Questo ovviamente scartando a priori i fanta-incontri tra Miocic e Joshua e Manuwa-Haye.

UFC appoggerà solo la promozione, ma non avrà alcuna parte attiva nell'organizzazione del tutto. Solo Mayweather Promotions e Showtime produrranno l'evento. Inoltre va detto fino alla nausea come questo non sia un match ibrido. Non vi è alcun regolamento ibrido. È un normale match di boxe fissato sulla distanza di 12 round nella divisione di peso delle 154 libbre tra un pugile professionista con un record di 49-0 (uno dei più grandi di tutti i tempi) ed un boxeur professionista debuttante. Stop. Non c'è niente di ibrido. Solo la promozione mediatica è ibrida tra boxe e MMA, non il match. Al momento non credo ci siano altri match in grado di generare interesse degno di nota tra pugili e artisti marziali misti. Di sicuro qualcuno vorrà emulare McGregor, commercialmente e mediaticamente però i risultati non saranno nemmeno paragonabili.

L'hype è già alle stelle, con i fans di ambedue le discipline già ai ferri corti sui social. Più volte hai giustamente sottolineato come un evento simile non sia adatto a dar lustro né ad uno né all'altro sport. In caso di vittoria da parte di McGregor poi si potrebbe concretamente assistere ad un canto del cigno della boxe?

Esattamente. Se vince Mayweather ha semplicemente sconfitto un mixed martial artist debuttante nella boxe. Niente di trascendentale insomma. Se dovesse vincere McGregor invece, quest'ultimo avrebbe portato a casa un solo match di boxe contro un pugile quarantenne ritiratosi da due anni. Ed in ogni caso avrebbe vinto un match di boxe, non uno scontro ibrido. Ecco quindi che continuo a sottolineare come questo non sia un match boxe vs MMA, ma solo tra Mayweather e McGregor: tutto inizia e finisce lì. Non vedo contraccolpi per UFC e per le MMA in generale qualora McGregor dovesse perdere, e non vedo canti del cigno della boxe se dovesse perdere Mayweather. Boxe e MMA sono due sport diversi, che si rivolgono a due tipi di pubblico diversi e che sono soltanto parzialmente sovrapposti, continuando a coesistere tranquillamente.

Il match-up, in termini puramente tecnico-stilistici, sembra già scritto. Conor cercherà di applicare il suo counterstriking alla boxe, lavorando con il suo footwork atipico e cercando di piazzare quel sinistro assai pesante per le 154 libbre del match. D'altro canto però neanche Mayweather proverà con tutta probabilità a prendere l'iniziativa, visto il suo ossessivo utilizzo dello shoulder roll. Ti aspetti un incontro brutto da vedere?

Non concordo riguardo all'affermazione legata ad un match già scritto stilisticamente. Non sono d'accordo perché sappiamo tutti come boxa Mayweather, elusivo e frustrante per gli avversari, ma non sappiamo nulla di Conor come pugile se non per quei pochi filmati di sparring che abbiamo visto e che non sono per niente indicativi. Certo, orientativamente ci aspettiamo che McGregor faccia McGregor e Mayweather faccia Mayweather, ma la verità è che entrambi si troveranno per la prima volta nella loro vita in una situazione completamente inedita. I colpi e la postura di un mixed martial artist sono completamente diversi dalla postura di un pugile. L'ho spiegato tante volte in telecronaca. Non si può valutare l'efficienza di un fighter di MMA nello striking utilizzando i parametri stilistici della "noble art" o della kickboxing. Un fighter di MMA ha una stance, una postura, completamente diversa e modificata con automatismi completamente diversi da quelli di un boxeur o di un kickboxer. Certi colpi che funzionano molto bene e sono spesso risolutori nelle MMA, come gli overhand ad esempio, funzionano meno bene nella boxe. Il volume dei colpi e di conseguenza la cadenza delle sequenze nella boxe, ad esempio, è molto più importante che nelle MMA. Ed inoltre nella boxe hai un maggior numero di combinazioni al corpo di quanto non si veda nelle MMA. Non dimentichiamoci poi che in un quadrato si tagliano le traiettorie in modo diverso rispetto ad un ottagono, e non dimentichiamoci nemmeno che il "lavoro" alle corde o all'angolo è completamente diverso da quanto avviene a parete nelle MMA, sia in fase difensiva che offensiva. Ed a livello di fiato cosa accade? Nelle MMA ci sono 5 round da 5 minuti, qui ci sono 12 round da 3 minuti. Di conseguenza la gestione della respirazione e della condizione atletica è completamente diversa. Ci sono insomma tantissimi elementi diversi, non si tratta solo di tirare, banalmente, dei pugni. Ti racconto un piccolo aneddoto: parlando negli anni con alcuni coach e pugili professionisti italiani, e sto parlando di campioni nazionali e internazionali, ho saputo che quando hanno fatto sparring con dei fighter di MMA hanno incontrato delle difficoltà ad adattarsi a livello stilistico per l'imprevedibilità dei lottatori e per la tendenza dei lottatori di MMA a "giocare" al limite del regolamento, andando spesso a legare o colpire con colpi poco ortodossi ma in fin dei conti efficaci. Ecco perché la cosa più affascinante di questo match è l'incertezza, anche stilistica, a cui assisteremo.

Sappiamo che non sei amante dei pronostici, ma ci proviamo lo stesso: chi vedi vincitore e in che modalità? Io dico Mayweather al termine delle riprese, decisione unanime.

In genere io non tifo e non faccio pronostici. Se dovessi farne uno ti direi Mayweather ai punti o per KO nei primi round. È la logica che me lo suggerisce. Il mio alter ego social "Mystic Dandi" invece, che di pronostici se ne intende, è convinto che McGregor metterà al tappeto Mayweather entro il quarto round. Decidi tu a chi credere (risate, ndr).

