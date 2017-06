Fu l'ultima rete di Diego con la maglia dell'Argentina, poi la sospensione per doping: fu l'inizio della fine. Ma quel tiro all'incrocio non l'ha mai dimenticato nessuno.

1 ore fa di Francesco Bizzarri

Sono passati 23 anni, a pensarci viene tanta malinconia. Ventitre anni dal gol di Diego Maradona alla Grecia con la maglia dell’Argentina, l’ultimo con la sua Nazionale. Siamo a USA ’94, per la prima volta un Campionato del Mondo si gioca in America, dove la parola ‘football’ significa solo palla ovale, caschi e hot-dog sugli spalti.

Gli Stati Uniti, potenza economica del mondo, hanno bisogno di avere nel proprio torneo un campione come Maradona. C’è un problema: del 'Diez' se ne parla più per vicende extra calcistiche che per le gesta in campo. Ha 34 anni, è appesantito e di recente è stato fermato dalla FIFA per doping. Un personaggio rovinato da se stesso ma che contro tutto e tutti si presenta con la maglia del suo Paese.

Ventitre anni sono tanti, ma i greci, schiacciati dalla classe degli uomini di Alfio Basile e da un super Batistuta, si ricordano ancora quella partita. E non solo loro: tutti i tifosi di calcio non dimenticano il gol e l'esultanza di Diego Maradona.

Maradona, l'ultima partita contro la Nigeria prima del controllo

Maradona, un gol bello ma amaro

Diego Armando Maradona va ad USA ’94 dopo anni terribili e senza una squadra. A marzo del 1991 viene fermato per doping dopo l’incontro tra Napoli e Bari. Dopo un anno e mezzo ritorna in campo con la maglia del Siviglia. Una buona mano gliela dà la FIFA, con Ferlaino, patron azzurro, su tutte le furie dopo che la vertenza contro il giocatore viene annullata.

Prima del Mondiale in pochi se lo ricordano, milita pure tra le fila del Newells’s Old Boys. Rimane senza squadra, appesantito, svogliato. Ma con una missione in testa: indossare ancora la maglia dell’Argentina. La FIFA lo vuole in campo: anche se chiacchierato, rimane sempre il giocatore più forte in circolazione. Un’ottima immagine per quella prima Coppa del Mondo a stelle e strisce.

L’argentino a testa bassa perde 16 chili grazie a una dieta ferrea e tanti allenamenti. Si presenta al debutto tutto in tiro, carico e... tra le polemiche. Nei giorni della vigilia ha attaccato i vertici del pallone perché le condizioni climatiche sono proibitive per una partita di pallone: fa troppo caldo.

Maradona con l'Argentina a USA '94

Questa manifestazione è stata studiata in modo sbagliato. Assurdo che si giochi a mezzogiorno in un clima che ti taglia le gambe. Uno sforzo così potrebbe causare dei malori. Havelange e Blatter sono egoisti, pensano solo agli interessi legati alle TV. Io non accetto che i calciatori siano sfruttati. Per anni gli industriali che comandano in Formula 1 hanno finto di ignorare certi pericoli. Hanno baciato pubblicità e soldi. Poi, da quando è morto Senna, hanno cominciato a modificare i regolamenti.

L’attacco è durissimo, Blatter accusa il colpo. Anche questo vuol dire avere Maradona in un Mondiale. E all’orizzonte c’è il debutto dell’Argentina contro la Grecia.

L’esultanza, poi l’incubo

El Pibe de Oro è titolare contro la Nazionale ellenica. E illumina: c’è il suo zampino nei primi due gol a firma Batistuta. Poi al 60’, con un tiro sotto l’incrocio dal limite dell’area, fa il tris. L'azione è un capolavoro. Non è finita, perché la punta della Fiorentina sigla il 4-0 definitivo. L’esordio del numero 10 non poteva essere dei migliori. È il 21 giugno 1994.

Rieccolo contro la Nigeria, questa volta aiuta Caniggia a ribaltare la situazione: il finale è 2-1. Ma qui finisce Maradona. Controllo antidpoing, all’argentino vengono riscontrate sostanze proibitive: Nastosol e Desidex. Famosa l'immagine che ritrae il campione con l'infermiera arruolata per il controllo.

Il mondo dello sport si rivolta contro di lui. Diego Armando Maradona, in lacrime, si difende. Non funziona, ammette le sue colpe. Diego viene buttato fuori dal Mondiale come un delinquente. Qualcuno addirittura ipotizza che la FIFA abbia architettato tutto dopo quelle dure parole rilasciate all’inizio della manifestazione. Di lui rimane un grande gol alla Grecia. Il resto c’entra poco con il calcio.