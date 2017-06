Keith Gillespie, uno dei componenti della squadra di giovani più famosa della storia del calcio inglese, ha raccontato come avvenne la loro definitiva consacrazione.

di Andrea Pettinello

Chiunque, ma davvero chiunque, abbia discusso con un amico a proposito del calcio inglese, non può non aver parlato almeno volta della "Class of '92". La storia parla chiaro: quella squadra, che si ami o si odi il Manchester United, è stata senza dubbio una delle più forti mai viste della storia del calcio, non solo quello britannico.

Immaginate di avere Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary e Phil Neville, David Beckham e Robby Savage tutti nella stessa squadra. Un sogno, vero? Solitamente certe corazzate si riescono a costruire giocando alla PlayStation oppure se ti chiami Real Madrid e hai l'abitudine di costruire un team di galacticos, ma è difficile vederle che accada con frequenza.

Un certo Sir Alex Ferguson, noto a tutti come uno degli allenatori più vincenti di sempre, ebbe la fortuna di allenarli, tutti insieme, per poco meno di una decina d'anni. È stata una serie concatenata di eventi che ha dato vita a una formazione di fenomeni, capace di dominare la scena nazionale, e a tratti anche quella europea, per diverso tempo. Da una parte un grande allenatore, dall'altra tanti giovani campioni in rampa di lancio.

Manchester United, consacrazione della "Class of 92"

Il calcio è fatto di momenti. Il gol, le delusioni, le esultanze. Insieme rendono il calcio uno degli sport più belli al mondo. E per riuscire a prevalere sugli altri e avere la fortuna di vivere situazioni di gioia ed euforia, bisogna lavorare duro, impegnarsi e avere dalla propria una buona dose di fortuna e caparbietà.

E furono proprio fortuna, coraggio e caparbietà le tre caratteristiche che permisero alla Class of '92 di consacrarsi nel mondo del calcio.

A rivelarlo è proprio uno di loro, Keith Gillespie, che in una recente intervista ha rivelato e raccontato quale sia stato il momento decisivo della carriera di quei ragazzi e che ha convinto Sir Alex Ferguson a dargli fiducia e promuoverli, nei mesi successivi, in prima squadra.

È successo tutto un giorno durante un allenamento. Era il 1992. Fu deciso che per testare le condizioni fisiche di entrambe le squadre avremmo affrontato la prima squadra. Ricorderò per sempre quando Scholsey riuscì a battere Peter Schmeichel da oltre 30 metri e non scorderò mai il risultato finale: vincemmo 4-2. Quella fu la vera dimostrazione di quanto la nostra squadra fosse forte e unita.

Così l'ex giocatore del Manchester United ha parlato ai microfoni della BBC. In quell'anno l'Academy dei Red Devils aveva vinto la FA Youth Cup mentre la prima squadra si era laureata da poco Campione d'Inghilterra. Per quei 13-14 ragazzi però, tutto sembrava venire molto più semplice del previsto.

Riuscii a vedere la paura e la preoccupazione nei volti dei giocatori della prima squadra. Avevano capito di che pasta eravamo fatti, sapevano che da un momento all'altro saremmo stati promossi e avremmo preso il loro posto. In quel momento è probabilmente nata la leggenda della Class of '92, che vincerà poi tutto nel giro di 7-8 anni.

Del resto, che altro destino avrebbero potuto avere dei fenomeni di tale proporzione?