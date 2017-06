Caos, litigi, verità, smentite e una finale persa: cosa è successo nell'intervallo di Cardiff alla Juventus? E tra i protagonisti spunta anche Higuain.

un'ora fa di Edoardo Colombo

In questi casi il condizionale è d'obbligo. Perché le questioni di spogliatoio, nel calcio, da sempre, rimangono lì: sono situazioni private, intime, cose della squadra. E dei giocatori, anzi: grandissimi calciatori, quelli della Juventus. Forse uno dei gruppi più uniti di sempre, o forse no. Di mezzo una finale, la finale, Cardiff: Champions League ad un passo, Real Madrid, prestigio, sogni e... litigi.

Sì, proprio così: caos Juventus. Casino nello spogliatoio all'intervallo. Presunti alterchi tra i giocatori tra primo e secondo tempo nella finale contro il Real Madrid. Esatto, ma come è possibile "sbracare" sul parziale di 1-1 nella partita della vita? Già, fa molto strano: ma limitiamoci alla cronaca. Con uno spogliatoio che, all'improvviso, per 15 minuti si trasforma in un rodeo. Nei dettagli: Bonucci avrebbe litigato con Dybala e Barzagli.

In particolare, Bonucci avrebbe invitato Allegri a sostituire Barzagli con Cuadrado. Non solo, Leonardo avrebbe poi redarguito Dybala per l'ammonizione rimediata dopo soli 12 minuti, dandogli addirittura una scoppola. E cazziandolo per aver inevitabilmente condizionato la sua partita, "tirando indietro la gamba dopo il giallo". Caos. Urla e schiamazzi. Con un Allegri furibondo che avrebbe mandato la squadra in anticipo in campo: ecco spiegato, ammesso e non concesso sia vero, il motivo per cui la Juventus sarebbe rientrata in campo addirittura prima della terna arbitrale. Poco prima, però, le normali discussioni tattiche - secondo quanto riportato da La Stampa - avrebbero preso toni pesanti e fuori dal normale. Foga da finale o rottura improvvisa dello spogliatoio?

Juventus, caos a Cardiff? E Higuain...

La delusione di Higuain

Il giallo s'infittisce e i protagonisti aumentano. E secondo quanto riportato da Libero e La Stampa, oltre il trio Bonucci-Barzagli-Dybala, è da inserire nel registro della Juventus anche Higuain. Il Pipita, da quanto emerge, avrebbe preso le difese dell'amico Dybala: muso a muso con Bonucci, dalla parte della Joya. Fino all'intervento finale di Chiellini a placare gli animi.

La smentita di Bonucci

Un post su Facebook per smentire il casino. Indiscrezioni, fughe di notizie, soffiate, talpe in spogliatoio: perché ricostruire questa vicenda non è un'operazione immediata. Intanto, parola a Bonucci:

Della serie: quello di Cardiff "è stato un intervallo come tanti altri". E così, in attesa di un comunicato ufficiale della dirigenza, in casa Juventus il caso continua a montare. Ah, non dimentichiamo il condizionale: perché le questioni di spogliatoio, nel calcio, da sempre, rimangono lì.