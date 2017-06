Dichiarazioni inaspettate del pilota britannico, che dopo la fine del Mondiale potrebbe lasciare la Formula 1: "Vorrei essere ricordato come Senna".

di Daniele Minuti

A pochi giorni dal primo Gran Premio d'Azerbaijan della storia della Formula 1, Lewis Hamilton fa un annuncio clamoroso: il pilota britannico della Mercedes ha infatti dichiarato durante un'intervista che dopo la fine della stagione potrebbe decidere di ritirarsi.

Il 3 volte campione del mondo attualmente è secondo nella classifica piloti a 129 punti dietro a Sebastian Vettel, primo con 141. Se Hamilton riuscisse a vincere il suo quarto titolo, raggiungerebbe proprio il tedesco e Alain Prost a quota 4 mondiali.

Il britannico ha però oggi fatto intendere che questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Formula 1, pur dichiarando che era da anni che non si divertiva così tanto per via del duello con la Ferrari, che quest'anno rappresenta una reale concorrente per la Mercedes.

Formula 1, Hamilton: "Potrei ritirarmi a fine stagione"

Intervistato da Auto, la rivista ufficiale della Federazione Internazionale dell' Automobile, ad Hamilton è stato chiesto quali fossero gli obiettivi futuri. Il pilota inglese ha spiazzato tutti.

Il mio destino è nelle mie mani. Non amo fare piani perché non so cosa mi aspetta, potrei anche decidere di ritirarmi alla fine di questa stagione.

Parole inaspettate, dato che Hamilton è nel pieno della lotta per il Mondiale. Il pilota Mercedes non ha saputo rispondere al quesito su quale sarà la sua strada dopo che smetterà di gareggiare in Formula 1.

Non so cosa ci sia dietro l'angolo e non so cosa farò, ma qualunque cosa mi attenda, se mi impegnerò come ho sempre fatto nelle gare, sento di poter ottenere grandi cose.

Hamilton ha anche chiarito che il suo obiettivo maggiore, indipendentemente dalla data effettiva del suo ritiro, sia quello di essere ricordato come un pilota "duro ma corretto", proprio come la gente definisce il suo modello, Ayrton Senna.