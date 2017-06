L'ex allenatore della Juventus Primavera racconta la sua ricetta all'esordio con una prima squadra: tra ricordi e voglia di dimostrare il suo valore.

0 condivisioni 0 stelle

12 minuti fa di Luca Guerra

Dalla notte di Berlino, 9 luglio 2006, il suo sorriso e la sua corsa a perdifiato sono diventati autentici simboli della vittoria mondiale dell'Italia allenata all'epoca da Marcello Lippi. Oggi, per i tifosi del Bari Fabio Grosso è il nuovo allenatore biancorosso: un arrivo anticipato una settimana fa, formalizzato con un legame biennale e opzione di rinnovo per la terza stagione e maturato nella conferenza stampa dell'ex terzino, nato a Roma il 28 novembre 1977 ma di origini pescaresi.

Una carriera avviata a Chieti, passata anche da un provino finito male a Bari nel 2000, e passata per Perugia, Palermo, Inter, Lione e Juventus, prima di cimentarsi in panchina con la Primavera bianconera: lì Grosso è stato tre anni in sella, con un Torneo di Viareggio vinto e l'arrivo in finale in Coppa Italia e campionato, prima dell'eliminazione in semifinale nelle Final Eight 2016/2017 per mano della Fiorentina. L'anno scorso ha rifiutato le sirene della serie A, e a 12 mesi di distanza ha accettato la chiamata del Bari. Due incontri con il direttore sportivo Sean Sogliano e accordo formalizzato.

In Puglia Grosso, che ha tenuto a ringraziare la dirigenza della Juventus per la comprensione dimostrata al momento dei saluti, vivrà la prima esperienza da allenatore con i senior e dovrà sfatare un piccolo tabù che riguarda i campioni del mondo: in panchina a Bari, sempre in Serie B, si è già seduto Marco Tardelli. Arrivato in biancorosso nel dicembre 2002, l'eroe di Spagna 1982 salutò il San Nicola nel novembre 2003. Un precedente che a Grosso non fa paura, come spiegato davanti a microfoni e telecamere:

Mi ha sempre aiutato mettermi in discussione, la caratteristica che mi ha sempre accompagnato è il coraggio di provarci. Oggi più che mai posso usare queste parole: è quello che mi ha portato a dire sì a questa squadra.

Grosso, un eroe mondiale per la panchina del Bari: "Convinto in pochi istanti"

A Bari Fabio Grosso ha ritrovato il ds Sean Sogliano, con il quale ha condiviso l'esperienza da calciatore a Perugia, e allenerà Franco Brienza, ex compagno di squadra ai tempi di Palermo. Esperienza che tornerà utile nella costruzione di una rosa che si preannuncia composta in buona parte da giovani, tra i quali alcuni possibili innesti in arrivo dalla Primavera della Juventus. A contare, assicura l'ex terzino, saranno però le idee:

Voglio una squadra composta da calciatori che a Bari giochino con l'intenzione di vivere il migliore anno della loro carriera.

L'apice. Lo stesso toccato da Grosso in quell'estate tedesca di 11 anni fa, quando diventò un simbolo per milioni di italiani grazie a un Mondiale da urlo: la percussione che determinò il rigore vincente scagliato in porta da Totti negli ottavi di finale contro l'Australia, il centro del vantaggio nella semifinale contro la Germania e quel rigore contro la Francia che portò la quarta Coppa del Mondo in Italia restano ricordi indelebili.

40 minuti di conferenza gli sono stati sufficienti per mostrare al panorama calcistico barese il suo profilo: pacato, equilibrato nei toni e ansioso di tenere i piedi per terra. Ricetta consigliata all'arrivo in una piazza con numeri da Serie A, che ha visto alternarsi cinque allenatori (Mangia, Nicola, Camplone, Stellone e Colantuono) nell'arco delle ultime tre stagioni. Un approccio premiato anche dai tifosi, che lo hanno atteso per selfie e strette di mano all'esterno dello stadio San Nicola.

Da calciatore ha fatto innamorare l'Italia intera, da allenatore spera di riaccendere la passione in casa Bari, sopita dopo il dodicesimo posto in classifica finale nella scorsa stagione:

So benissimo quali sono le aspettative di società e piazza. Non faccio promesse, l'unica cosa che mi sento di dire è di volermi dedicare pienamente a questo club, è un salto troppo importante.

Dalle fughe in fascia ai salti. Ma non ai voli pindarici. Ecco il patto di Fabio Grosso per il Bari.