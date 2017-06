Portogallo battuto 3-1, prima era toccato alla Macedonia. Otto gol in due match, spettacolo e bel gioco. La squadra di Celades è già in semifinale.

Pronostici rispettati: la Spagna è la prima semifinalista degli Europei Under 21. I favoriti, grazie a due vittorie nel girone, strappano già il pass per il turno successivo. A vedere la squadra di Celades in campo, giocare a calcio sembra la cosa più facile al mondo. Chiedere alla Macedonia, battuta 5-0, e al Portogallo, sfiancato da un 3-1 senza diritto di replica.

La Rojita va, e mette paura. Ieri sera Saul, Sandro e Inaki Williams mettono dentro 3 palloni che bastano e avanzano contro i lusitani. Primo posto aritmetico, il prossimo match con la Serbia è pura formalità.

Al Portogallo rimane solo la possibilità del secondo posto per accedere alle semifinali dell’Europeo Under 21. La migliore seconda insieme alle tre vincitrici dei gironi si scontreranno per la finale del 30 giugno.

La lista dei talenti è lunga, ecco perché si punta alla vittoria come nel 2011 e nel 2013. E magari riscattando pure l’annata 2015, quando non riuscì clamorosamente a qualificarsi alla fase finale a gironi. Deulofeu, Denis Suarez, Castro, Bellerin, Munir, sono i figli della generazione del tiki-taka. Nella tattica di Celades c’è un po’ del guardiolismo, ma anche il pragmatismo di Simeone e Zidane. Otto gol realizzati in 2 match, appena 1 incassato. Sei punti nel girone e adìos. E guai a dire che la Spagna sia solo Asensio, talento del Real Madrid che spadroneggia in Polonia con la maglia delle Furie Rosse.ecco perché si punta alla vittoria come nel 2011 e nel 2013. E magari riscattando pure l’annata 2015, quando non riuscì clamorosamente a qualificarsi alla fase finale a gironi. Deulofeu, Denis Suarez, Castro, Bellerin, Munir, sono i figli della generazione del tiki-taka. Nella tattica di Celades c’è un po’ del guardiolismo, ma anche il pragmatismo di Simeone e Zidane.

Contro il Portogallo abbiamo giocato una grande partita. Sono contento, da allenatore, di aver raggiunto la semifinale. I ragazzi hanno giocato da squadra, soffrendo. Restando uniti siamo riusciti a vincere.

