Cristiano Ronaldo, il PSG non farà spese folli

Il giornale francese rivela: il club di Al-Khelaifi non andrà all'assalto di CR7. Spesa esorbitante per convincerlo a scegliere Parigi, più facile arrivare a Mbappé?

6 ore fa di Antonio Gargano

Quando si parla del trasferimento di Cristiano Ronaldo, perfino gli sceicchi sono costretti a fare qualche calcolo in più. E se Madrid non è più residenza gradita, Parigi si sarebbe potuta candidare a valida alternativa a partire dalla prossima stagione. Stando a quanto riferito da L'Équipe, però, non ci sarebbero margini per renderla una destinazione concreta.

Stamattina il popolare giornale francese ha rivelato che il Paris Saint-Germain non dovrebbe presentare offerte folli per portare CR7 al Parc des Princes. Tra costi di trasferimento e successivo ingaggio, il Pallone d'Oro in carica rappresenterebbe un investimento particolarmente oneroso anche per il ricco Nasser Al-Khelaifi, che avrebbe sondato il terreno nei giorni scorsi: la cifra richiesta dal Real Madrid sarebbe stata considerata eccessiva per un giocatore che, pur chiamandosi Cristiano Ronaldo, ha comunque 32 anni e non giustificherebbe un esborso senza precedenti.

A questo punto il PSG dovrebbe concentrare i propri sforzi economici in direzione di Kylian Mbappé, che per il club rappresenta un prezioso mix tra giovane età e talento di dimensione internazionale. Non è ancora paragonabile a CR7, ma la dirigenza avrebbe intenzione di puntare forte sul giovane gioiello del Monaco.

Eppure, a Parigi hanno provato a far leva sul portoghese e sulla sua volontà di lasciare Madrid. Nonostante l'offerta non abbia pareggiato la richiesta di Florentino Pérez, il club francese avrebbe proposto un aumento dell'ingaggio al giocatore. Al momento non sembrano però esserci grossi spiragli per portarlo agli ordini di Emery, lasciando il ritorno al Manchester United come pista maggiormente percorribile.

CR7, quale futuro dopo la Confederations Cup?

Il Real Madrid e Cristiano Ronaldo sono legati da un contratto che scadrà nel 2021, ma la questione fiscale delle ultime settimane ha incrinato il rapporto tra le parti: Pérez vuole ricucire lo strappo, CR7 nelle ultime ore sembra intenzionato a fare marcia indietro. Se il PSG si chiama fuori, le altre pretendenti non vedono l'ora di sedersi al tavolo delle trattative.