Il cognato del portiere torna sul caso del rinnovo del contratto coi rossoneri: "Non ha mai detto di volersene andare, ha solo chiesto tempo".

un'ora fa di Daniele Minuti

La telenovela su Gianluigi Donnarumma non accenna a fermarsi. Anche dopo il clamoroso rifiuto del rinnovo di contratto con il Milan, le parole di Raiola in conferenza stampa e la riapertura nelle ultime ore di un piccolo spiraglio nella trattativa, i commenti sulla vicenda continuano ad arrivare, anche dalla famiglia del giocatore.

A parlare oggi è Carmine Paoletti, cognato del portiere rossonero e della Nazionale. L'uomo, titolare di una pasticceria, aveva postato sul suo profilo Instagram un messaggio molto polemico nei confronti del Milan, definito "una società di pagliacci", sfogo per cui pare essersi preso anche un sonoro rimprovero da parte dello stesso Donnarumma.

In un'intervista rilasciata al Mattino, Paoletti ha spiegato il perché del suo attacco e ha raccontato alcuni retroscena, chiarendo che il volere di Donnarumma non è mai stato quello di andare via dal Milan e che l'esito della trattativa non sia da imputare a una questione economica.

Nell'intervista, Paoletti ha dichiarato che dopo il suo post su Instagram, poi cancellato, avrebbe ricevuto insulti e addirittura telefonate minatorie. Per questo ha voluto chiarire il perché di un attacco così perentorio verso una dirigenza che a quanto pare aveva proposto a suo cognato un ingaggio molto importante.

Gigio non ha mai detto di voler lasciare il Milan. Ha semplicemente chiesto tempo prima di decidere del suo futuro visto che voleva concentrarsi sulla Nazionale. Il Milan voleva una decisione nell’immediato. Da lì è partita la reazione mediatica ma è stata una cosa molto forzata.

Il cognato del portiere rossonero ha ribadito un concetto che Raiola aveva espresso nella sua conferenza stampa, cioè che la decisione di non rinnovare non sia stata assolutamente presa per ragioni economiche.

Non è mai stata una questione di soldi. È stato il giocatore meno pagato del club la scorsa stagione, eppure non ha mai battuto ciglio. Al denaro non ci pensa.

Nelle ultime ore si sono diffuse indiscrezioni secondo le quali il Milan non avrebbe perso le speranze di prolungare il contratto di Donnarumma per via di un ripensamento del giocatore. Paoletti si è detto certo che la sua priorità, anche adesso, sia ancora la squadra rossonera, di cui è tifoso fin da bambino.