Il portoghese non ha scelta: dovrà pagare i 14,8 milioni che è accusato di aver frodato al fisco. Secondo Cope rischia fino a 12 anni di carcere.

Il giro di vite contro l'evasione fiscale in Spagna è irreversibile, una cosa tremendamente seria. Il fisco ha messo definitivamente nel mirino anche i diritti d'immagine dei calciatori che non possono più stare in una specie di limbo gestito allegramente dai procuratori, spesso con l'aiuto di compiacenti paradisi fiscali: per la legge iberica fanno parte dello stipendio e come stipendio vanno trattati. E tassati.

Fine dell'escamotage, come già hanno scoperto a loro spese Messi, padre e figlio, Mascherano e Neymar, per esempio. Ora nell'occhio del ciclone c'è Cristiano Ronaldo che non ha avuto nemmeno il tempo di godersi in pace la sua quarta Champions League, seconda consecutiva, a causa della denuncia ricevuta dall'Agenzia delle entrate spagnola.

Frode fiscale è scritto sulla denuncia, per una somma di 14,8 milioni di euro che il portoghese non avrebbe pagato come imposte proprio sui famigerati diritti d'immagine negli anni che vanno dal 2011 al 2014, avendo ricevuto le somme su un conto offshore delle Isole Vergini britanniche.

Il giro di vite, sottovalutato da molti all'inizio, era cominciato con la riforma del 2012 che ha deciso di qualificare i reati fiscali come crimini aggravati quando superano i 600mila euro e se si utilizzano paradisi fiscali per celare l'identità del contribuente. Quello di Cristiano Ronaldo, insomma, è quello che in linguaggio legale si chiama un caso di scuola, un esempio che aiuta a spiegare.

E proprio perché la lotta all'evasione in Spagna è diventata affare serio e il caso di CR7 è su tutti i giornali, il giocatore deve essere molto cauto. Cope ha chiesto il parere di alcuni illustri giuristi iberici e la risposta è stata unanime:

Cristiano Ronaldo paghi tutto e subito, il rischio del carcere è reale e concreto.

Rischia fino a 12 anni di reclusione

Pagando e patteggiando, a Cristiano potrebbero al massimo essere inflitti 6 mesi di carcere per ogni anno di frode fiscale perpetrata e la pena non diverrebbe esecutiva. Ma se Ronaldo insiste e va in giudizio rischia da 3 a 4 anni per ogni reato commesso dopo la riforma del 2012, quindi fino a 12 anni complessivi e se anche gli venissero concesse le attenuanti il rischio della reclusione rimarrebbe se anche uno solo dei reati fosse punito con più di 24 mesi. Una fonte di Cope ha dichiarato: