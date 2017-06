Il Portogallo si prende la testa del girone A battendo la Russia grazie alla rete di Cristiano Ronaldo: CR7 è l'uomo copertina del match dopo giorni tormentati.

un'ora fa di Luca Capriotti

Da una parte l'uomo copertina di quest'estate, di questa Confederations Cup, Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo.

Dall'altra la Russia di Stanislav Cherchesov, in disperata ricostruzione, attesa dai due impegni in patria: prima la Confederations Cup, poi i Mondiali.

I padroni di casa non riescono a difendere il primato del girone A (anche se la vittoria contro la Nuova Zelanda non sembrava in effetti così indicativa): ci ha pensato un Cristiano Ronaldo sempre più chirurgico, concreto, a piegare le resistenze russe.

L'uomo partita di Russia-Portogallo di Confederations Cup non può che essere lui, Cristiano Ronaldo

Basta Cristiano Ronaldo: il Portogallo passa contro la Russia

Diciamolo subito, il Portogallo aveva il dovere di far dimenticare il pareggio nel finale del Messico (forse una delle partite più godibili di questa Confederations Cup), e ci è riuscita. Nello Spartak Stadium, sold out, Cristiano Ronaldo e compagni (con il neo-milanista André Silva scelto al centro dell'attacco) hanno impresso sin da subito un ritmo forsennato alla partita, specialmente a centrocampo. Bernando Silva regala lampi di classe e il Portogallo passa subito: va in gol di testa Cristiano Ronaldo, per lo 0-1 del Portogallo, alla sua prima rete in Confederations Cup 2017 dopo appena 8'. Una rete di rabbia, con esultanza annessa: tra fisco, voci di cessione imminente, Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sé. Nel modo più classico, il gol.



André Silva, neo acquisto del Milan, lavora sodo davanti, Cedric e Cristiano Ronaldo incendiano le fasce. Nella ripresa Igor Akinfeev, alla centesima presenza, diventa l'eroe dello Spartak Stadium grazie ad una super parata su André Silva che non fa esultare i suoi nuovi tifosi rossoneri. La Russia è trascinata dal pubblico di casa, prova a compiere il miracolo: Samedov trova Smolov in area, ma nulla di fatto, il risultato continua a pendere dalla parte portoghese, lo 0-1 del Portogallo rimane invariato.

Manca una vera e propria leadership carismatica e tecnica alla Russia, falcidiata, a onor del vero, anche da una serie di infortuni importanti prima della Confederations. Sembra un cantiere aperto, quello della squadra di casa, al contrario del Portogallo: il pareggio alla gara d'esordio è stato forse frutto di una grossa improvvisazione difensiva, la sfida è lanciata. Per la vittoria finale di questa Confederations Cup Cristiano Ronaldo e compagni si candidano, eccome.