I rossoneri stanno provando a convincere Donnarumma a rinnovare ma intanto trattano con il Genoa per Perin: offerti 8 milioni più Gabriel e Vangioni ma non basta.

17 minuti fa di Elmar Bergonzini

Il Milan ci prova. La sessione di calciomercato per i rossoneri è già entrata nel vivo. Dopo gli acquisti di Musacchio, Kessié, Ricardo Rodriguez e André Silva, bisogna risolvere la questione Gianluigi Donnarumma. In un senso o nell’altro. E mentre l’amministratore delegato Marco Fassone si dice ancora possibilista sul rinnovo di Gigio, si tratta Mattia Perin.

Non si può restare scoperti. Specie in un ruolo delicato come quello del portiere. Il Milan vuole risolvere subito il problema, e mentre prova a ricucire con Donnarumma, convincendolo a rinnovare, porta avanti anche la trattativa col Genoa per Perin. Lui è il favorito per l’eventuale sostituzione di Gigio. Ma i rossoblù non fanno sconti.

Il Genoa si sta muovendo sul calciomercato e anche questo è significativo. I rossoblù stanno trattando con il Crotone l’acquisto di Cordaz, ma per il momento i calabresi sembrano fare muro. Anche per questo i genovesi hanno fatto sapere al Milan che la valutazione di Perin, nonostante i problemi fisici, resta elevata.

Calciomercato Milan, si tratta per Perin

L’offerta del Milan è già stata ritoccata verso l’alto. Durante questa sessione di calciomercato il Genoa dovrà rivoluzionarsi. Dovrà rifondare. Della squadra che tanto ha sofferto per ottenere la salvezza resteranno in pochi. Per questo anche alcune contropartite tecniche possono far comodo. E i rossoneri si muovono proprio in tal senso.

Preziosi per Perin chiede 15 milioni, il Milan ha proposto 8 milioni cash più il cartellino del portiere brasiliano Gabriel (appena rientrato dal prestito al Cagliari e valutato circa 5 milioni) e il prestito con diritto di riscatto di Leonel Vangioni, che in rossonero non ha trovato molto spazio.

Preziosi però chiede ancora un piccolo sforzo. O dal punto di vista economico o per quel che riguarda una contropartita tecnica, perché quelle offerte dal Milan non lo convincono troppo. I rossoneri ci stanno riflettendo. E intanto ci provano. Un po’ per Perin, un po’ per Donnarumma.