Marco Fassone incontrerà il direttore generale viola Corvino per parlare del centravanti croato: possibile un inserimento di Lapadula nell'affare.

206 condivisioni 2 stelle

2 ore fa di Daniele Minuti

Il giorno dell’inizio del ritiro per il Milan, fissato per il 2 luglio, si avvicina. L’obiettivo dichiarato della dirigenza è quello di dare a Vincenzo Montella la rosa quasi al completo per questa data, in modo da poter preparare adeguatamente i preliminari di Europa League in programma il 27 luglio.

Dopo aver chiuso per il portoghese André Silva, Fassone e Mirabelli starebbero cercando sul calciomercato un altro centravanti che sostituisca i probabili partenti Bacca e Lapadula e conosca bene il campionato italiano, in modo che il portoghese possa avere il tempo di adattarsi alla Serie A.

La notizia di oggi è che l’amministratore delegato rossonero ha in programma un incontro con il direttore generale della Fiorentina per portare avanti la trattativa per Nikola Kalinic, per il quale i discorsi si erano fermati qualche settimana fa.

Calciomercato Milan, incontro per Kalinic

Kalinic è vicino al Milan

L’attaccante croato è da tempo una richiesta di calciomercato di Montella, che vuole un centravanti non soltanto abile nella finalizzazione ma capace di giocare molto per la squadra e che si adatti bene al suo stile di gioco. Kalinic risponde perfettamente a questo identikit, ecco perché erano già stati fatti dei sondaggi a inizio giugno.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport oggi è fissato un incontro fra Fassone e Corvino, arrivato a Milano nella giornata di ieri, per parlare del giocatore della Fiorentina. L’intenzione dell’ad del Milan è quella di ottenere uno sconto sui 50 milioni della clausola rescissoria. La sensazione è che se i rossoneri offriranno una cifra vicina ai 30 milioni, l'affare possa andare in porto

Il Milan però potrebbe provare ad abbassare nuovamente la spesa inserendo nella trattativa Gianluca Lapadula. L’ex attaccante del Pescare sa che se oltre ad André Silva arrivasse anche Kalinic, gli spazi per lui sarebbero definitivamente chiusi. Dall’altro lato, la Fiorentina dovrebbe cercare sul calciomercato un sostituto del suo numero 9 e Lapadula sarebbe un profilo molto gradito a Pioli.