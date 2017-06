Ufficiale l'incontro fra Corvino e Ausilio per parlare del centrocampista spagnolo, vecchio pallino di Spalletti e Sabatini. Banega fra Viola e Liga.

1 ore fa di Alberto Casella

Finora erano solo spifferi e bisbigli di calciomercato, nulla più. Ora però la trattativa per portare Borja Valero Iglesias in nerazzurro è davvero partita. Fiorentina e Inter si sono incontrate oggi all'hotel Principe di Savoia di Milano, dove il responsabile di mercato della società milanese Piero Ausilio ha chiesto ufficialmente il centrocampista spagnolo al collega Pantaleo Corvino.

Le parti non sarebbero distanti anche se, stando alle prime indiscrezioni, il club di Della Valle non si accontenterebbe dei 5/6 milioni che l'Inter ha messo sul piatto e soprattutto vorrebbe anche che il giocatore uscisse allo scoperto: capitano della squadra e in maglia viola da cinque stagioni, lo spagnolo è uno degli idoli della tifoseria.

Di scuola Real Madrid, Valero ha 32 anni e il suo profilo di uomo d'ordine del centrocampo con esperienza internazionale, che prima di approdare in Toscana ha militato nel Maiorca, nel Wba e nel Villarreal, all'Inter farebbe molto comodo: non per niente lo spagnolo è un vecchio pallino sia di Spalletti che di Sabatini.

Borja Valero nel centrocampo è di casa, conosce e pratica tutti i ruoli, dalla mezzala all'interno, dal mediano al trequartista e nel 4-2-3-1 spallettiano sguazzerebbe a meraviglia a fianco di volta in volta di Gagliardini o Kondogbia, cui il Sindaco, come lo chiamano a Firenze, avrebbe parecchio da insegnare. Integro nel fisico nonostante l'età non più verdissima, lo spagnolo ha giocato oltre 200 match in cinque anni alla Fiorentina, segnando 17 gol e distribuendo ben 44 assist ai compagni. Contro l'Inter ha un bilancio di una rete realizzata e 4 passaggi smarcanti.

Ciao Banega?

La trattativa insomma è entrata nel vivo dopo che l'Inter ha avuto il sì di Borja Valero sulla base di un ingaggio di 1,8 milioni contro l'1,3 che percepirebbe in viola fino al 2019. Il suo arrivo in questo calciomercato spalancherebbe le porte alla cessione di Ever Banega che, dopo una stagione in nerazzurro con pochi squilli, vorrebbe tornare in Liga, anche se voci milanesi non escludono un suo approdo proprio alla Fiorentina.