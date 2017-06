C'era una volta... CR7 al Parma. Non una boutade, non una chiacchiera di fantamercato: aveva proprio firmato con il Parma. Più improbabile di un flirt con Marilyn Monroe.

3 ore fa di Luca Capriotti

Fermi tutti. Immaginate i titoloni dei giornali. Immaginate per un attimo che sia tutto vero, che sia possibile. Cristiano Ronaldo, forse il giocatore più forte attualmente, decide di lasciare il Real Madrid, con il fisco spagnolo troppo interessato ai suoi divini conti in tasca. Le destinazioni possibili di Cristiano Ronaldo sono già state brillantemente enucleate.



Tutte tranne una, la più clamorosa, incredibile, una specie di favola a cielo aperto. Fermi tutti: Cristiano Ronaldo ha firmato con il Parma.



E no, non è Fantastoria, non è distopia allo stato puro: Cristiano Ronaldo, al Parma, ha rischiato di finirci davvero. Ma dobbiamo tornare indietro nel tempo. Attenzione, spoiler: contiene GIF senza senso alcuno di Giovanni Rana.

Cristiano Ronaldo al Parma: ovvero come flirtare con Marilyn Monroe

Siamo nel 2003. Immaginate ora, come se fosse una specie di filmaccio dell'orrore, una strada scura, nebbia, lampade ad oscillare fredde, una figura con un cappello è assetata di... Ecco, fermi tutti. Nulla di tutto questo: siamo nel 2003, pochi mesi prima del cataclisma che ha travolta Tanzi, il Parma, la Parmalat, centinaia e centinaia di risparmiatori innocenti. Nulla su cui scherzare. Ma non è ancora successo.

Siamo nel 2003, l'Italia è ancora ottimista. Pensate, non ha nemmeno vissuto Calciopoli. Per dire. Ottimista fin nel midollo. Nel 2003, Giovanni Rana avrebbe potuto davvero flirtare con Marilyn Monroe: perché no, in Italia tutto può succedere. La Lazio e la Roma hanno appena vinto lo Scudetto, vi rendete conto? E allora perché Giovanni Rana non può sedurre amabilmente Marilyn (cosa peraltro documentata)?

Nel 2003 il Parma sta cercando un'ala destra e gli occhi degli scout si fermano in Portogallo. C'è un ragazzo sfrontato che porta un nome pesante, pesantissimo, Ronaldo. Il "Fenomeno" è ancora qualcosa di tangibile in Italia, le sue giocate per molti sono ancora un dolore alla mente e al cuore pensando alle serpentine, i doppi passi, a tutto quello che è stato e non è riuscito al Fenomeno. Questo Ronaldo è diverso: si chiama Cristiano, in futuro verrà chiamato CR7. Ma il futuro non è ora: il Parma fa un'offerta, 11 milioni di euro. Ha 17 anni Ronaldo, ma se la sentono di scommettere tutto su di lui.



Qualche mese più tardi Dj Francesco pubblicherà "La canzone del Capitano" (una specie di sacco di Roma per la musica tutta, un evento epocale di cui c'è un prima e un dopo): lo Sporting tutto questo non lo sa, e accetta, tremebondo, l'offerta del Parma. Sembra tutto fatto. Lo racconterà Sacchi anni dopo:

Quando ero direttore tecnico al Parma cercammo di comprare Cristiano Ronaldo dallo Sporting Lisbona per 11 milioni di euro

Perché non rifarlo? Undici milioni di euro, cominciamo a metterli ora, ce la dovremmo fare a recapitarli al buon Florentino. Lo convinceremo. Ma poi, come finì quella splendida storia, arrivata al suo momento culminante? Immaginate ora Lucarelli, che fa il suo discorso motivante nello spogliatoio:

Immaginate che alla fine urli: ogggggi. Dovete portare Cristiano Ronaldo al Tardini. Di nuovo. Quella volta no, non ce l'ha fatta, il Parma. Maledette le amichevoli estive, seppur di lusso, da sempre sono il tormento dei cronisti sportivi, impegnati a spulciare improbabili selezioni regionali. Stavolta il Manchester United di Sir Alex Ferguson affronta lo Sporting.

Sir Alex, con la sua bonomia tipicamente scozzese, deve rimpiazzare Beckham. Che, inspiegabilmente, dopo uno scarpino in faccia lanciato dall'allenatore, con molta bonomia, ha preferito trasferirsi al Real Madrid. La fascia destra è libera. In quella partita gioca Cristiano Ronaldo, Ferguson nello spogliatoio non ci pensa due volte. Diciassette miliardi, lo fa firmare senza nemmeno farsi la doccia. E il Parma? Più o meno ha la stessa allegria, dopo, di Nanni Moretti ne "La stanza del figlio".



Sia chiaro. Quel Parma, immaginatelo: Adriano, Mutu, Cristiano Ronaldo. Immaginate Bresciano fare la statua con vicino... CR7. Immaginate Bonazzoli che fa da sponda... a Cristiano Ronaldo. O Lamouchi che l'appoggia sui suoi piedi. E Barone, Barone che corre, corre, corre. E Inzaghi non la passa, metafora della vita che forse ci riguarda.

Sentiamoci un po' tutti Barone, un po' tutti Cristiano Ronaldo al Parma



Forse bisognerebbe lanciare una petizione. Per tutti quelli che vogliono una seconda possibilità. Per tutti quelli che, nella vita, credono che esista la possibilità di redimersi, ritrovarsi, esaltarsi di nuovo. Per tutti quelli che vogliono Cristiano Ronaldo al Parma, ora. Per tutti loro, facciamolo per loro. Regaliamo Cristiano Ronaldo al Parma. Facciamolo ora, prima che sia troppo tardi. Prima che un Ferguson qualsiasi, e dopo di lui la Parmalat, Calciopoli, la canzone del Capitano, vengano di nuovo a rubarci l'ultima occasione di essere veramente felici. L'ultima occasione di sognare. Come se fossimo in aereo, vicini a Marilyn Monroe, con la possibilità concreta, sì, proprio noi, di flirtarci davvero.