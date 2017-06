Trattativa in fase iniziale tra il Barça e il club cinese: dopo la mediocre esperienza al Tottenham, il brasiliano è tornato in Nazionale e giocherà il Mondiale in Russia.

1 condivisione 0 stelle

5 ore fa di Daniele Rocca

Toh, chi si rivede. Questa settimana il Barcellona ha aperto le trattative per Paulinho, il centrocampista brasiliano di 28 anni che gioca in Cina, nel Guangzhou Evergrande. Dalla Spagna fanno sapere che il club catalano aveva già sondato il terreno a inizio anno e ora si prova ad accelerare. I negoziati sono in fase iniziale.

Da quando è arrivato Tite, Paulinho è titolare inamovibile della selezione brasiliana. L'ex giocatore del Corinthians, che in Cina è allenato da Felipe Scolari, in una recente intervista ha ribadito di non voler lasciare la Super League. Nonostante ciò, un'offerta del Barcellona durante la prossima finestra di calciomercato potrebbe cambiare le carte in tavola.

È la terza stagione di Paulinho al Guangzhou Evergrande e il suo contratto scade a giugno 2020. Da quando è arrivato in Cina ha conquistato cinque titoli nazionali (2 Scudetti, 2 Supercoppe e 1 Coppa) e uno internazionale (l'AFC Champions League). Prima di volare in Oriente è passato dall'Europa, nei due anni poco fortunati con la maglia del Tottenham.

Calciomercato, il Barcellona ci prova per Paulinho

Il calciomercato estivo deve ancora aprire i battenti, ma le principali squadre europee stanno già cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il Barcellona ha assolutamente bisogno di puntellare il centrocampo: ecco perché Paulinho potrebbe fare comodo ai blaugrana: classico volante brasiliano, bravo sia nel recuperare palloni che a inserirsi senza palla. Anche l'età è dalla sua: 28 anni sono perfetti per approdare in uno dei club più importanti al mondo.

Ma attenzione alla concorrenza delle altre big. Non è un mistero che a inizio anno il Bayern Monaco si sia fatto avanti per il mediano ex Tottenham. C'è stato un contatto telefonico tra Paulinho e Carlo Ancelotti, niente di più. Nonostante l'interesse, la società tedesca non ha mai intavolato una vera e propria trattativa di calciomercato con il Guangzhou Evergrande per riportare il brasiliano in Europa.