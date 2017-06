Secondo quanto riportato da FOX Sports Brasile, il trequartista del Santos potrebbe essere il primo acquisto del club catalano: è stato il cognato di Neymar.

267 condivisioni 5 stelle

2 ore fa di Marco Ercole

Un affare di famiglia. Potrebbe definirsi così il possibile primo colpo di calciomercato del Barcellona e tra poco scopriremo perché. Come riportato in Brasile da FOX Sports Radio, il club catalano avrebbe praticamente già chiuso per Lucas Lima, centrocampista offensivo del Santos che il prossimo 9 luglio spegnerà 27 candeline.

Nelle ultime gare è uscito dal giro della Seleçao, con la quale ha comunque collezionato 13 presenze e due gol, e in passato era stato accostato a Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, oltre ad aver rifiutato un'offerta dalla Cina da 14 milioni a stagione.

La cosa curiosa però è un'altra ed è probabilmente anche la base dalla quale nasce questa notizia di calciomercato. Lucas Lima è infatti molto legato a Neymar, tanto da essere stato suo cognato fino a poco tempo fa per via della sua relazione con Rafaela, la sorella dell'attaccante del Barcellona. Questa si è conclusa da tempo (adesso lei sta con Gabigol, tra l'altro), ma il legame del centrocampista brasiliano con la famiglia di O' Ney non si è affatto sciolto.

Lucas Lima, centrocampista del Santos nel mirino del Barcellona

Calciomercato, Barcellona su Lucas Lima

Basti pensare che il suo agente è proprio il padre della stella del Barcellona, Neymar Sr, che avrebbe raccomandato il suo assistito al club catalano. E il consiglio per gli acquisti sembra essere stato accolto dal presidente Bartomeu, che prenderà Lucas Lima a parametro zero il prossimo 1° gennaio.

Il giocatore del Santos ha infatti il contratto in scadenza il 31 dicembre 2017 e secondo quanto riportato dalla redazione brasiliana di FOX Sports, per lui a Barcellona è già pronto un quadriennale.

Sarà ufficializzato il 1° luglio, data a partire dalla quale i giocatori nella condizione contrattuale di Lucas Lima possono legalmente accordarsi con altre società in vista della successiva sessione di calciomercato. Se sarà davvero così, allora Neymar potrà tornare a giocare con un suo grande amico. Anzi, molto più di un amico o di un socio in affari. Quasi un familiare.